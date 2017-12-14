Государство поддержит НКО в сфере сохранения беременности, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Государство может поддержать некоммерческий сектор, работающий на сохранение беременности, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"То, что вы делаете с точки зрения поддержки беременных женщин, которые принимают решение оставить ребенка или нет, вот это абсолютно точно правильно. И в этом смысле надо только понять вот эти направления поддержки таких организаций, в том числе и вашей. И я готов сделать все для того, чтобы вот в этой части вашей работы вас, безусловно, поддержать", — сказал Путин на вопрос о возможности поддержки со стороны государства некоммерческого сектора — в частности, некоммерческих организаций, входящих в общероссийское общественное движение "За жизнь!".

Участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали ровно 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране. Символическую миллионную подпись группа альпинистов из Кузбасса поставила на вершине Эльбруса после восьмидневного восхождения.

Подробнее о больших пресс-конференциях президентов России читайте в справке РИА Новости >>