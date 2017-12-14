УФА, 14 дек – РИА Новости. Правоохранители должны вмешаться в ситуацию с продажей незаконных "средств воспитания детей" — розог в магазинах Германа Стерлигова, заявила РИА Новости детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова.

В социальной сети ВКонтакте на странице известного своим необычным подходом к торговле предпринимателя Германа Стерлигова появилась реклама розог. "У нас хорошая новость для родителей. В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребенка. Срезаны в экологически чистом месте, вдалеке от шоссейной дороги", — сообщает бизнесмен под фотографией деревянных прутьев, замоченных в деревянной кадке.

По словам Денисовой, в Пермском крае развито родительское образование, много внимания уделяется ответственному родительству, "поэтому реагировать родители на такие рекламные ходы не должны".

"Однако это не отменяет того, что ситуацию должны проанализировать и вмешаться правоохранительные органы, тем более что практика по аналогичному случаю уже есть", — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка.

Она напомнила историю, когда в 2015 году в Самарской области книжная сеть начала продавать розги , но в результате прокурорского реагирования фирма сняла рекламные баннеры, потому что реклама розог не соответствует требованиями федерального закона "О рекламе", поскольку содержит призыв к насилию над детьми. Тогда трое должностных лиц книжной сети были привлечены к дисциплинарной ответственности, а продажа незаконных "средств воспитания" была прекращена.

Герман Стерлигов владеет сетью продуктовых магазинов. В Москве и Московской области у предпринимателя пять магазинов "Хлеб/Соль" по продаже фермерских продуктов, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове и Перми.