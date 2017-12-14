Подмосковье заняло 1 место в рейтинге по реализации майских указов по ЖКХ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По реализации майских указов в сфере жилищно-коммунального хозяйства за ноябрь Московская область заняла лидирующее место в топ-10 медиарейтинга, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

Компания составила рейтинг регионов РФ по реализации майских указов Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства за ноябрь 2017 году.

"Лидерами медиарейтинга стали Московская область, ЯНАО и Татарстан", — говорится в сообщении.

Самым заметным событием по реализации указов стал отчет губернатора Московской области Андрея Воробьева об итогах пяти лет его пребывания на посту главы региона. В том числе речь шла о реализации губернаторских программ "Чистая вода", "Мой подъезд", "Светлый город", а также о реализации майских указов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 43 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Майские указы президента были подписаны в 2012 году. Указы касались долгосрочной государственной экономической и социальной политики, строительства жилья, здравоохранения, национальной политики, развития Вооруженных сил, внешней политики и демографии.