Жители Ульяновской области дополнительно получат лекарства

УЛЬЯНОВСК, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил профильным ведомствам выделить дополнительные средства на обеспечение жителей региона жизненно необходимыми лекарствами, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

"По поручению губернатора Сергея Морозова в регионе усилен контроль над обеспечением населения жизненно важными препаратами и дано поручение выделить дополнительные средства на обеспечение жителей Ульяновской области жизненно необходимыми лекарствами. Сейчас уже ведётся работа по заключению договоров. Основная часть средств будет направлена на закупку инсулинов. Кроме того, в ближайшее время планируется выделить дополнительные средства на приобретение медикаментов для людей с онкологическими заболеваниями", — сказано в сообщении

По информации специалистов регионального министерства финансов, закупка лекарств будет проведена за счет перераспределения средств, высвобождающихся в результате обслуживания государственного долга.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, всего на льготное лекарственное обеспечение в 2017 году выделено 1,352 миллиарда рублей.

"Порядка 36% всех средств направляется на закупку препаратов для больных сахарным диабетом. В Ульяновской области проживает 43,143 тысяч таких пациентов, из них 10,472 тысяч человек нуждается в инсулине. Ситуация с обеспечением сахароснижающими препаратами находится на контроле министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. В настоящее время инсулины человеческие генно-инженерные для федеральных и региональных льготников уже поставлены в область и переданы в пунктах отпуска. Инсулины-аналоги для обеспечения региональных льготников имеются в объеме двухмесячной потребности. Для федеральных льготников данные препараты закуплены, поставка в регион осуществляется с 7 декабря", — цитируется в сообщении Абдуллов.

В настоящее время проводятся аукционы по закупке лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов специализированного питания на 2018 год. Поставки начнутся в конце декабря.

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