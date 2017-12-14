Путин поручил помочь сибирякам, пострадавшим от ограничений на вылов омуля

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Омуль необходимо защитить от истребления, но также необходимо подумать о людях, работающих на предприятиях в Сибири и занимающихся его выловом и переработкой, сказал президент РФ Владимир Путин.

С 1 октября 2017 года были введены ограничения на вылов байкальского омуля, чтобы предотвратить исчезновение его популяции.

"Если он (омуль) истребляется, то его нужно защитить, надо на какой-то период ввести мораторий. Нужно подумать о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят. Я обращу на это свое внимание", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, отвечая на заявление журналиста о том, что с 1 октября был введен запрет на вылов омуля и от этого страдают люди, работающие на предприятиях, занимавшихся его переработкой.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>