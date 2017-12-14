В Москве в Новый год безопасность обеспечат свыше 13 тысяч правоохранителей

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более 13 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут следить за безопасностью граждан в местах проведения новогодних и рождественских гуляний в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как ранее сообщили в ведомстве, всего в Москве в период с 20 декабря по 9 января пройдет порядка 600 праздничных мероприятий, включая Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце.

"Во время проведения массовых мероприятий планируется задействование личного состава органов внутренних дел столицы и сотрудников Росгвардии общей численностью свыше 13 тысяч человек. Кроме того, в пунктах постоянной дислокации будет сформирован резерв на случай осложнения оперативной обстановки", — говорится в сообщении.

На входах к местам проведения мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра граждан с применением арочных и ручных металлодетекторов. На стационарных и передвижных постах дорожно-патрульной службы ГИБДД будут усилены меры по предотвращению ввоза в город взрывчатых веществ, взрывных устройств и оружия, подчеркнули в ведомстве.