В Москве в новогодние праздники пройдут около 600 мероприятий

Прохожие на Тверском бульваре в Москве, где проходит фестиваль Путешествие в Рождество. Архивное фото

Прохожие на Тверском бульваре в Москве, где проходит фестиваль Путешествие в Рождество. Архивное фото

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Порядка 600 праздничных мероприятий пройдут в Москве с 20 декабря по 9 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Всего в период с 20 декабря 2017 по 9 января 2018 года в Москве запланировано проведение порядка 600 праздничных мероприятий, в том числе – Общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлевском Дворце, куда приглашены порядка 5 тысяч детей из федеральных округов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности во время праздничных гуляний в Москве создана группировка сил и средств с привлечением специалистов инженерно-технических групп подразделений ОМОН и воинских частей 55 дивизии, задействованы 12 расчетов минно-розыскных собак, отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что под особым вниманием сотрудников безопасности будут Манежная Театральная, Боровицкая, Пушкинская площади, площадь Революции, Александровский сад, Моховая улица, Большой Каменный мост, вентиляционные шахты Московского метрополитена.