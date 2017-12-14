В Москве в новогодние праздники пройдут около 600 мероприятий

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Порядка 600 праздничных мероприятий пройдут в Москве с 20 декабря по 9 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Для обеспечения безопасности во время праздничных гуляний в Москве создана группировка сил и средств с привлечением специалистов инженерно-технических групп подразделений ОМОН и воинских частей 55 дивизии, задействованы 12 расчетов минно-розыскных собак, отметили в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что под особым вниманием сотрудников безопасности будут Манежная Театральная, Боровицкая, Пушкинская площади, площадь Революции, Александровский сад, Моховая улица, Большой Каменный мост, вентиляционные шахты Московского метрополитена.