ФАС оштрафовала телеканалы НТВ и "Рен ТВ" за превышение громкости в рекламе

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телеканалы НТВ и "Рен ТВ" за превышение громкости в анонсах и рекламе, сообщается на сайте службы.

"…ФАС России назначила АО "Телекомпания НТВ" и ООО "Акцепт" (телеканал "Рен ТВ") административные штрафы за нарушение закона "О рекламе" по 100 тысяч (рублей) каждому", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в ФАС поступила жалоба на превышение громкости звука анонсов и рекламных сообщений над телепрограммой на телеканале НТВ. Измерение громкости, проведенное 2 июня, показало, что громкость анонса и сообщений о рекламе в ряде случаев превышает громкость телепрограммы на 1,8-3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ.

На телеканале "Рен ТВ" ФАС провела плановую проверку 11 сентября и установила, что это превышение составляет от 1,6 дБ до 1,9 дБ.