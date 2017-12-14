ФАС оштрафовала телеканалы НТВ и "Рен ТВ" за превышение громкости в рекламе

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телеканалы НТВ и "Рен ТВ" за превышение громкости в анонсах и рекламе, сообщается на сайте службы.
Поясняется, что в ФАС поступила жалоба на превышение громкости звука анонсов и рекламных сообщений над телепрограммой на телеканале НТВ. Измерение громкости, проведенное 2 июня, показало, что громкость анонса и сообщений о рекламе в ряде случаев превышает громкость телепрограммы на 1,8-3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ.
На телеканале "Рен ТВ" ФАС провела плановую проверку 11 сентября и установила, что это превышение составляет от 1,6 дБ до 1,9 дБ.