В России к 2020 году появятся 6 тысяч новых рабочих мест для молодых ученых

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Около 9 тысяч новых рабочих мест будет создано в РФ к 2020 году, две трети которых будут предназначены для молодых ученых и специалистов, сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо 2017".

"На сегодняшний день уже существуют рабочие места почти 4,5 тысячи для молодых ученых, специалистов. А до 2020 года планируется создание еще 9 тысяч новых рабочих мест, две трети которых будут предоставлены для молодых специалистов", — сказала Васильева.

Она также отметила, что сейчас происходит нивелирование разрыва между академическим образованием и необходимыми практическими навыками, в результате чего появляются новые специалисты и открываются новые рынки.

"Конечно, мы будем всеми силами развивать взаимодействие между бизнесом и вузами. Для этого у нас есть все инструментарии", — добавила министр.