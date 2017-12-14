ВЦИОМ: более 70% работающих россиян не задумывались о проблеме роботизации

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Более 60% работающих россиян высказываются против роботизации рабочих мест, около четверти считают тенденцию правильной, но мыслью о возможности такого развития событий озабочены немногие — почти три четверти работников в России никогда не задумывались об этом, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В целом, как показал опрос, сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% — нет", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом более категорично в этом плане настроены именно молодые люди (против роботизации выступают 69-70% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет); а вот среди граждан старшего возраста противников меньше (55-57% в группах от 45 лет и старше).

Однако, отмечают социологи, сама по себе тема роботизации пока волнует умы немногих: по словам 18% работников, пару раз они задумывались о возможности прихода роботов им на смену, еще 7% признались, что думают об этом часто. А вот 73% участников опроса, по данным ВЦИОМ, вообще никогда не задумывались о таком развитии событий.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов напомнил, что роботизация, появление искусственного интеллекта были центральной темой научной фантастики в период ее расцвета; еще 30 лет назад люди верили, что тяжелый или рутинный труд человек передаст машинам, уточнил он.

"Именно среднее и старшее поколение проявляет большую "лояльность" к роботам, чем молодежь. Герои массовой культуры — от Электроника до Терминатора, от Оптимуса Прайма до Валли сформировали мнение о роботах как о почти одушевленных существах, но в общем-то малополезных для человека и общества. Возможно, именно их образ первым приходил на ум, когда мы задавали вопросы о роботах", — предположил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7, 9 и 10 декабря 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Все вопросы задавались только работающим респондентам (69% по выборке).