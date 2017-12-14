ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к роботизации рабочих мест

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Большинство работающих россиян не видят в роботизации угроз для своей занятости, а три четверти уверены в отсутствии роботов, способных заменить их на рабочем месте, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Чаще это мнение разделяют более зрелые граждане (79% респондентов 45-59 лет), нежели молодежь (59% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет). Четверть участников опроса полагают, что уже есть или вскоре появятся роботы, способные выполнять какую-то часть или все их обязанности. При этом лишь 6% опрошенных считают, что роботы могут заменить их полностью.
"Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации сегодня высказывают 12% работников (18% среди жителей сел против 8% среди москвичей и петербуржцев), 85% не испытывают подобного беспокойства", — отмечают социологи.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7, 9 и 10 декабря 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Все вопросы задавались только работающим респондентам (69% по выборке).