ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к роботизации рабочих мест

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Большинство работающих россиян не видят в роботизации угроз для своей занятости, а три четверти уверены в отсутствии роботов, способных заменить их на рабочем месте, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство опрошенных работников (74%) убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже в обозримом будущем", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чаще это мнение разделяют более зрелые граждане (79% респондентов 45-59 лет), нежели молодежь (59% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет). Четверть участников опроса полагают, что уже есть или вскоре появятся роботы, способные выполнять какую-то часть или все их обязанности. При этом лишь 6% опрошенных считают, что роботы могут заменить их полностью.

"Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации сегодня высказывают 12% работников (18% среди жителей сел против 8% среди москвичей и петербуржцев), 85% не испытывают подобного беспокойства", — отмечают социологи.

Как следует их результатов опроса, более трети (38%) работающих россиян склонны думать, что еще при их жизни большая часть рабочих мест будет замещена роботами, а 60% в такую перспективу не верят.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7, 9 и 10 декабря 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Все вопросы задавались только работающим респондентам (69% по выборке).