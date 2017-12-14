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Общество

Животный инстинкт. Как одни призывают убивать дворняг, а другие протестуют

08:0014.12.2017
(обновлено: 08:07 14.12.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБездомные псы играют на улице Великого НовгородаБездомные псы играют на улице Великого Новгорода
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 дек — Анна Криволапова. Госдума приняла закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Парламентарии увеличили и тюремные сроки, и штрафы.  Зоозащитники, в свою очередь, указывают на еще один аспект — на то, как в регионах решают проблему с бездомными животными. По их словам, порой это напоминает "легальное живодерство". В спорном вопросе разбиралось РИА Новости.

Где дворняге жить плохо

Скандалы, связанные с массовыми убийствами бездомных животных, возникают по стране регулярно. Между тем 2017 год был назван Годом защиты окружающей среды. Однако зоозащитники настаивают, что его впору переименовать в "год догхантера" — дескать, такой жестокой "охоты" еще не было.

Бездомная собака
© РИА Новости / Илья Питалев
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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство

"Самое ужасное, что убийство никак не решает проблему численности. Проблема, наоборот, усугубляется, природа стремится восполнить утраченное, уже в следующем году популяция бездомных собак вырастет в два раза", — считает Анжела Макарова, директор фонда защиты животных Волгограда.

В список городов, негуманных по отношению к четвероногим бродягам, борцы за права животных занесли в этом году Волгоград, Якутск, Магадан, Ростов, Улан-Удэ. Также, по их мнению, острая ситуация в Дагестане и Татарстане. В течение 2017-го именно из этих точек страны было больше всего новостных сообщений и сигналов в социальных сетях о случаях отстрелов — такова статистика зоозащитников.

Убивать или нет

Что такое "убойный тендер"? Ежегодно на сайте госзакупок муниципалитеты объявляют аукцион, который называется "Оказание услуг по отлову, транспортировке и утилизации безнадзорных животных". Услугу оценивают в сумму от трех до 15 миллионов рублей — в зависимости от региона. Деньги на эти задачи выделяются из федерального бюджета.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина
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В регионах существуют разные способы борьбы с бродячими животными. Фирмы, выигравшие тендер, получают сигналы от местных жителей, что в районе появилась стая бездомных собак. Сотрудники выезжают на место и пытаются выловить дворняг. Если у тех есть явные признаки бешенства, их уничтожают. В основном в муниципалитетах используют так называемую гуманную эвтаназию. То есть в собак стреляют капсулами с ядом. Синтетический курареподобный яд вызывает паралич и удушье, в результате животное умирает в страшных мучениях. Поэтому, настаивают борцы за права животных, медикаментозную эвтаназию бродячих собак гуманной назвать нельзя.

Ребёнок гладит котенка. Архивное фото
© Fotolia / vasilisa_k
"Сниму убийство котика". Кто торгует видео с истязаниями животных

"Один из городов в своих отчетах указывает, что за год у них ликвидировали "гуманным способом" четыре тысячи животных. Практически все 15 миллионов рублей ушли на это. Да там столько собак просто нет! Здесь вполне может идти речь о некой коррупционной схеме", — высказывает свое мнение зоозащитник, попросивший не называть его имя.

Что же говорят сами чиновники? К примеру, в администрации Волгограда, куда обратился корреспондент РИА Новости, прокомментировали, что в городе действительно есть проблемы с бездомными животными. Но в то же время чиновники не согласны с той картинкой, которую показывают зоозащитники, и уверяют, что последние изрядно преувеличивают масштабы проблемы.

"Ранее ответственность за отлов безнадзорных животных на территории города возлагалась на администрации районов. По итогам конкурсных процедур выбирались подрядные организации, которые отлавливали животных. Недобросовестные подрядчики зачастую нарушали условия муниципальных контрактов, игнорировали жалобы жителей", — рассказывают в пресс-службе администрации.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Но сейчас ситуация изменилась, заверяют в мэрии. В этом году функции по отлову передали муниципальному учреждению "Горпитомник". После поимки бездомного животного осматривает ветеринарный врач. Собак с опасными заболеваниями усыпляют специальными препаратами, а остальных бродяг помещают в специальный приют на территории "Горпитомника", рассчитанный на 100-150 особей. 

Для проживания животных в приюте оборудовано более десяти крытых вольеров, в ближайшее время будет построено еще пятнадцать. Рядом с вольерами также появится закрытая прогулочная площадка. Животных обеспечивают кормом и водой.

Истребить, нельзя помиловать

Вместе с тем зоозащитники пеняют на то, что некоторые особо предприимчивые фирмы не тратятся на яд, а попросту договариваются и платят догхантерам. Чаще всего в этой роли выступают охотники, у которых есть лицензия. "За десяток собак охотник получает в среднем 2000 рублей. Даже по грубым подсчетам получается очень неплохая экономия", — говорит Геннадий Коваленко из Ростова.

Собака в вольере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эксперт: ужесточение наказания за живодерство нужно дополнять просвещением

Борцы за права братьев наших меньших также рапортуют, что догхантеры, чувствуя свою безнаказанность, выходят на охоту средь бела дня, нисколько не смущаясь ни взрослых, ни детей.

"Дочка-третьеклассница пришла из школы и рассказывала, как видела собачку, которая лежала и дергалась, истекая кровью. Еле ее успокоила", — написала в группе зоозащитников одной из социальных сетей жительница Якутска Марина Герасимова.

Подобных сообщений — масса. Хоть во "ВКонтакте", хоть в фейсбуке. Пролистывая ленту новостей в своих аккаунтах, все мы частенько натыкаемся на посты о догхантерах. Возмущенные люди пишут, как на их глазах убивали собаку.

Кто-то выпускает пар в соцсетях, но есть и те, кто не просто соболезнует словами в комментариях, но и пытается решить все по закону — идет с заявлением  в полицию. Зачастую их ждет разочарование: сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, но в итоге не находят виновников и ограничиваются отпиской. Уголовное наказание предусмотрено, но по статистике число уголовных дел по статье за жестокое обращение с животными ничтожно мало, считают зоозащитники.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Выходом из этой ситуации является только зафиксированная на федеральном уровне отмена "убойных тендеров". То есть распространяемый на всю страну запрет на конкурсы по умерщвлению любым способом. Эта необходимость связана с тем, что регионы с периодичностью и волнообразно выдают кровавые вспышки живодерства в виде отстрелов и других видов умерщвления", — озвучивает свою позицию руководитель фонда возрождения окружающей среды "Территория Мир" Анастасия Кацубо.

Бездомная собака в пункте временного содержания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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В Махачкале просят прекратить убивать бездомных собак после гибели девочки

"Зоореалы" против зоозащитников

Между тем есть такое движение, как "зоореалы" — те, кто выступают за умерщвление бездомных и считают догхантеров "санитарами города". Особенно они активизируются, когда в том или ином регионе своры бездомных собак нападают на людей. В частности, страдают дети. И тогда в буквальном смысле обычные люди выходят на улицу и начинают отстрел. Такая история произошла в Махачкале в феврале 2017 года. Собаки загрызли девятилетнюю девочку.

Власти долгое время вообще игнорировали проблему отлова бродячих животных. А после трагического случая агрессия людей вылилась на собак. Те, у кого было оружие, как бы получили моральное оправдание от общества и стали отстреливать собак и днем и ночью. Жертвами "санитаров города" тогда стали даже те четвероногие, у которых есть хозяева. Животных уничтожали в том числе рядом со школами, на глазах у детей. После случившегося городские власти наконец осознали масштаб проблемы и построили приют для бродячих животных.

Недавно свора напала на ребенка в Улан-Удэ. На помощь вовремя подоспели прохожие, отогнали собак и спасли ребенка.
Однако зоозащитники все равно уверяют, что отстреливать дворняг не нужно. Они активно пропагандируют схему ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат). Уличного пса отлавливают, проверяют на бешенство, потом вешают на ухо бирку (чипируют) и отпускают.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В свою очередь, "зоореалы" находят аргументы против и обвиняют в коррумпированности борцов за права животных. Практика отлова бродячих собак с последующим выпуском "абсурдна, эффект от нее нулевой, но деньги она позволяет расхищать постоянно, это золотое дно для чиновников и причастных "зоозащитников" — такой комментарий оставил в группе один из сторонников догхантерства.

По словам "зоореалов", они видели собак с бирками, которые вместе со стаей нападали на людей. А поэтому уверены: только уничтожение животного может ограничить рост агрессии и плодовитость дворняг.

"Собаки нападают в момент течки и спаривания. Стерилизованные собаки уже не агрессивны", — парирует зоозащитница из Екатеринбурга Екатерина Архипова.

Закон для четвероногого беспризорника

Точку в споре и тех и других должен поставить закон "Об ответственном обращении с животными", который Госдума не может принять с 2010-го. Год назад президент Владимир Путин попросил парламентариев поторопиться и наконец принять закон. Но пока согласия по некоторым пунктам документа нет. Вопрос подвис в воздухе.

Кошка. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Хотя подвижки в деле четвероногих беспризорников есть. Двенадцатого декабря Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Согласно поправкам, тюремный срок за живодерство из хулиганских побуждений увеличился до трех лет. Прежде наказание ограничивалось арестом на полгода, штрафом до 80 тысяч рублей либо исправительными работами.

За коллективное издевательство над животным по предварительному сговору всем участникам теперь грозит вместо двух лет тюрьмы до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по новому закону суд может оштрафовать живодеров на сумму до 300 тысяч рублей либо отправить на исправительные или принудительные работы.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Также до пяти лет лишения свободы светит тому, кто решил мучить животное на глазах детей. Вводится наказание за убийство нескольких животных и публичную трансляцию живодерства в интернете — опять же до пяти лет лишения свободы.

Зоозащитники изменениям рады, но все же рассчитывают, что закон "Об ответственном обращении с животными" примут в ближайшее время.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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"Сейчас в стране нет запрета на регулирование численности безнадзорных животных путем умерщвления. Основная масса регионов решают дворняг уничтожать. Именно поэтому периодически случаются отстрелы собак и кошек то в одном, то в другом регионе. Весной 2017 года экологи направили свои поправки к закону о животных, в которых прописан этот момент", — разъяснил один из борцов за права четвероногих.

Они выступают за то, чтоб регионы могли использовать разные программы — от ОСВВ до приютов или использовать все вместе сразу. Как говорят зоозащитники, в лидерах по гуманности пока только Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва — здесь есть система приютов для четвероногих, а также работает схема ОСВВ.

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