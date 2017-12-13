МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что тульский пряник может попасть в список наследия ЮНЕСКО.

"Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни. Армяне же зарегистрировали лаваш как свой традиционный хлеб. И мы не будем отставать. России однозначно есть, что предложить с точки зрения гастрономии. На территории нашей страны проживают около 200 народов. Туристы смогут попробовать кавказскую, черноморскую, сибирскую и другие кухни", — сказала она в интервью "Российской газете".

Она также рассказала, что до конца года в Госдуму будет внесен законопроект об аттестации экскурсоводов, инструкторов-проводников и гидов-переводчиков. Планируется, что закон заработает с 1 января 2019 года.