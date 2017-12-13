Одного из четырех пострадавших в ДТП в Марий Эл выписали из больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Один из четырех пострадавших в ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, выписан из больницы и продолжит лечение на дому, сообщает в среду управление общественных связей и информации главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса, в том числе ребенок. Четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы.

После госпитализации все четверо находились в отделениях реанимации: мальчик семи лет — в Детской республиканской клинической больнице, женщина 41 года, юноша 17 лет и девочка 14 лет — в Йошкар-Олинской городской больнице. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань. Двадцатого ноября 17-летний юноша был переведен из реанимации в обычную палату.

"По информации министра здравоохранения Республики Марий Эл Марины Паньковой, семилетний мальчик выписан из детской республиканской больницы и в настоящий момент проходит лечение на дому под двойным контролем со стороны участкового педиатра и ортопеда из республиканской больницы. Женщину готовят к выписке к концу текущей недели, лечение она продолжит на дому", — говорится в сообщении.

Юноша, по прогнозам врачей, останется в стационаре еще на две недели — его состояние удовлетворительное, но требуется время на восстановление (сейчас он лежит на вытяжке). Состояние девочки, находящейся в больнице в Казани, врачи оценивают, как стабильное с положительной динамикой, уточняет управление.