Власти Марий Эл выплатили пособия пострадавшим и семьям погибших в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Правительство Марий Эл выплатило единовременные пособия пострадавшим и членам семей 15 погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом, сообщили в среду в управлении общественных связей и информации главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло ранним вечером 16 ноября примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса, среди них и ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, позже одну пострадавшую девочку оправили на лечение в Казань. Сообщалось, что выплаты пособий начались 7 декабря.

"Министерство социального развития республики Марий Эл закончило выплаты единовременных пособий членам семей погибших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза", — говорится в сообщении.

Кроме того, по 400 тысяч получили трое из четырех пострадавших в аварии. Девочка, находящаяся пока на лечении в Казани, получит денежные средства по возвращении в Йошкар-Олу, уточняет управление.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению правительства Марий Эл, подписанному главой региона Александром Евстифеевым 20 ноября, из резервного фонда правительства республики по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях получит каждый член семьи (супруга (супруг), дети, родители и лица, находившиеся на иждивении граждан, погибших в результате аварии). Кроме того, родным и близким погибших будут компенсированы расходы на погребение. Четыре человека, пострадавшие в результате ДТП, получат единовременные выплаты в размере 400 тысячи рублей каждый.

Выплата единовременного пособия осуществляется на основании заявления, написанного получателями выплат, а также списков тех, кому эти выплаты положены (списки предоставляют органы местного самоуправления).