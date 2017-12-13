Власти Марий Эл выплатили пособия пострадавшим и семьям погибших в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Правительство Марий Эл выплатило единовременные пособия пострадавшим и членам семей 15 погибших в результате столкновения микроавтобуса с лесовозом, сообщили в среду в управлении общественных связей и информации главы республики.
Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло ранним вечером 16 ноября примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса, среди них и ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, позже одну пострадавшую девочку оправили на лечение в Казань. Сообщалось, что выплаты пособий начались 7 декабря.
"Министерство социального развития республики Марий Эл закончило выплаты единовременных пособий членам семей погибших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза", — говорится в сообщении.
Кроме того, по 400 тысяч получили трое из четырех пострадавших в аварии. Девочка, находящаяся пока на лечении в Казани, получит денежные средства по возвращении в Йошкар-Олу, уточняет управление.
Выплата единовременного пособия осуществляется на основании заявления, написанного получателями выплат, а также списков тех, кому эти выплаты положены (списки предоставляют органы местного самоуправления).