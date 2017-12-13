Тренировочную площадку в Пензе к ЧМ-2018 реконструируют до Нового года

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Реконструкция стадиона "Зенит" в Пензе, который будет использоваться как тренировочная площадка в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, завершится до Нового года, на его ремонт выделено свыше 219 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.
По его словам, регион готовится к встрече болельщиков чемпионата мира по футболу. "Мы надеемся, что они будут размещаться, в том числе, и в Пензенской области. Готовим и гостиничный комплекс, и сферу общественного питания", — отметил Белозерцев.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.