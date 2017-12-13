МВД предлагает платить до трех миллионов за помощь в раскрытии преступлений

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. МВД России намерено награждать граждан за информацию, помогающую раскрывать преступления, в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, а в некоторых случаях и более этой суммы, соответствующий проект приказа ведомства размещен на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"В случае возникновения у полиции необходимости обращения к помощи граждан в целях раскрытия преступления и задержания лица (лиц), его совершившего (совершивших), принимается решение об объявлении о назначении вознаграждения с обязательным предварительным согласованием в финансово-экономическом департаменте МВД России вопроса о наличии денежных средств на эти цели", — говорится в документе.

Инициативные граждане, согласно тексту приказа, смогут рассчитывать на вознаграждение в случае, если он предоставит достоверную информацию в период размещения объявления на официальном сайте МВД России, которая "привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших". Решение о выплате принимается после задержания подозреваемого, подчеркивают авторы документа.

Размер вознаграждения пропорционален уровню звания полицейского, принявшего решение о вознаграждении. Так, до 500 тысяч рублей выплатят по решению руководителя территориального органа МВД, до 3 миллионов рублей — по решению заместителя министра и свыше 3 миллионов рублей — по решению министра внутренних дел РФ.

Как следует из пояснительной записки к документу, проект приказа разработан в связи с решением коллегии МВД России от 30 ноября 2016 года. Авторы проекта утверждают, что приказ не потребует увеличения численности структурных подразделений МВД, а также дополнительного финансирования из средств федерального бюджета.