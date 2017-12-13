Самодельные игрушки и волшебный аромат: как подготовить дом к Новому году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый год традиционно влечет за собой приятные хлопоты по украшению дома, поэтому накануне зимних каникул дизайнеры и декораторы рассказали РИА Новости, как сделать праздники не только уютными, но и стильными, создавая дома настоящую сказку из самых простых элементов.

С начала зимы дух праздника настойчиво витает в воздухе: в офисах и магазинах появились елки, витрины и главные улицы столицы светятся разноцветными огнями и гирляндами, а из динамиков доносятся рождественские хиты. Избежать соблазна поддаться этой магии вряд ли удастся, а потому жители Москвы и других городов России уже начали развешивать мишуру и вынимать из коробок игрушки.

Дизайнеры интерьеров и декораторы поделились секретами своего мастерства и рассказали о том, как создать правильную атмосферу в каждом доме, какую выбрать елку и на какие украшения обратить особое внимание.

Естественность в моде

Символом уходящего 2017 года был Огненный Петух, который теперь готов уступить место Желтой Собаке. Эти перемены цвета и темперамента отразятся не только на жизни (согласно восточному гороскопу, дружелюбный покровитель принесет людям благополучие и комфорт), но и на внутреннем убранстве каждого дома. Декоратор Юлия Якунина советует избегать банальностей при украшении новогодней елки и к ожидаемым желтым и золотым шарам добавить яркие акценты — красный или белый.

"Красный, белый и желтый-классическое сочетание цветов, которое, наверно, никогда не выйдет из моды, чаще всего именно с Новым годом и ассоциируется. В украшении елки можно использовать шары разного размера данных цветов. Они традиционно вешаются по размеру: внизу елки самые крупные, а постепенно к верхушке их размер уменьшается. Можно просто подобрать различные фигурки-игрушки в этом цвете. Снеговики, звездочки и снежинки вряд ли выйдут когда-либо из моды", — рассказала Якунина РИА Новости.

По ее словам, для подобной цветовой гаммы необходимо выбрать электрическую гирлянду со светом теплого оттенка, чтобы избежать дисгармонии.

Декоратор отметила, что помпезные елки с большим количеством дорогих игрушек уже не в моде: сейчас предпочтение отдается украшениями из природных материалов, которые легко создать самим. Это могут быть деревянные веточки, самодельные печенья, засушенные дольки апельсинов или палочки корицы, которые, ко всему прочему, создадут в помещении прекрасный аромат.

Винтажные игрушки

Несмотря на то, что сегодня новогодние игрушки и украшения можно приобрести буквально в каждом магазине, многие по-прежнему хранят старые шары и фигурки, которые передаются в семье из поколения в поколение. По мнению дизайнеров, в этом тоже прослеживается определенная тенденция.

"Дождик, серпантин и мишура все реже и реже появляются на елках, а вот винтажные игрушки, которые передаются из поколения в поколение и после каждого праздника заботливо заворачиваются в салфетки и убираются в коробки, вне всяких тенденций", — рассказала Якунина.

Главред журнала "Мезонин" Наташа Барбье призвала не гнаться за модой, а выбирать такую елку и декор к ней, которые в первую очередь порадуют обитателей дома.

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке © РИА Новости / Геннадий Шишкин Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке

"Самая популярная у нас елка — украшенная игрушками, любимыми с детства, которые есть практически в каждой семье", — пояснила она РИА Новости.

При этом Барбье все же поделилась, какие тенденции существуют в мире новогоднего декора.

Единая концепция

"Скандинавский стиль подразумевает игрушки из природных материалов — деревянные или глиняные, гирлянды из шишек или деревянные. Такие елки хороши для загородного дома, дачи. Гламурные елки решены в одном ключе, допустим, все шары золотые или серебряные. У елки в стиле викторианской Англии, которую называют "буржуазной", очень богатый декор — сплошные игрушки, сделанные из ткани, бисера, шелка – бордовые с золотом, розовые, синие", — объяснила она.

Специалисты уверены: елку и новогодние украшения необходимо правильно вписать в интерьер всего дома. Лишние детали не должны нарушать гармонии, именно поэтому дизайнер Елена Лазаренко предлагает выбрать единую концепцию для оформления праздничной обстановки.

"Каждая семья в этот праздник может придумать какую-то свою тему и после решить, как нарядить елку и оформить стол. Глобальная тенденция — это продуманная концепция, что не так сложно сделать. Тогда будет весело, празднично и незабываемо. В зависимости от выбранной темы на елке могут быть, допустим, только самолетики и вертолетики или только бумажные банты. Главное, чтобы тема считывалась", — сказала РИА Новости Лазаренко.

С ней согласна и Якунина, которая отметила важность цветового и стилевого сочетания. "Можно, например, добавить в ваш новогодний интерьер определенные цвета: выбрать чехлы для диванных подушек, или шторы, пледы, новые комплекты посуды, новогодние постеры или открытки, свечи. На окно или на стены возле елки можно повесить гирлянды", — пояснила она.

При этом эксперты отмечают, что на такое украшение дома фантастического бюджета не потребуется: главное — ко всему подойти с фантазией и подключить к приятным хлопотам всех домочадцев.