Самодельные игрушки и волшебный аромат: как подготовить дом к Новому году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый год традиционно влечет за собой приятные хлопоты по украшению дома, поэтому накануне зимних каникул дизайнеры и декораторы рассказали РИА Новости, как сделать праздники не только уютными, но и стильными, создавая дома настоящую сказку из самых простых элементов.
Дизайнеры интерьеров и декораторы поделились секретами своего мастерства и рассказали о том, как создать правильную атмосферу в каждом доме, какую выбрать елку и на какие украшения обратить особое внимание.
Естественность в моде
Символом уходящего 2017 года был Огненный Петух, который теперь готов уступить место Желтой Собаке. Эти перемены цвета и темперамента отразятся не только на жизни (согласно восточному гороскопу, дружелюбный покровитель принесет людям благополучие и комфорт), но и на внутреннем убранстве каждого дома. Декоратор Юлия Якунина советует избегать банальностей при украшении новогодней елки и к ожидаемым желтым и золотым шарам добавить яркие акценты — красный или белый.
По ее словам, для подобной цветовой гаммы необходимо выбрать электрическую гирлянду со светом теплого оттенка, чтобы избежать дисгармонии.
Декоратор отметила, что помпезные елки с большим количеством дорогих игрушек уже не в моде: сейчас предпочтение отдается украшениями из природных материалов, которые легко создать самим. Это могут быть деревянные веточки, самодельные печенья, засушенные дольки апельсинов или палочки корицы, которые, ко всему прочему, создадут в помещении прекрасный аромат.
Винтажные игрушки
"Дождик, серпантин и мишура все реже и реже появляются на елках, а вот винтажные игрушки, которые передаются из поколения в поколение и после каждого праздника заботливо заворачиваются в салфетки и убираются в коробки, вне всяких тенденций", — рассказала Якунина.
Главред журнала "Мезонин" Наташа Барбье призвала не гнаться за модой, а выбирать такую елку и декор к ней, которые в первую очередь порадуют обитателей дома.
"Самая популярная у нас елка — украшенная игрушками, любимыми с детства, которые есть практически в каждой семье", — пояснила она РИА Новости.
При этом Барбье все же поделилась, какие тенденции существуют в мире новогоднего декора.
Единая концепция
Специалисты уверены: елку и новогодние украшения необходимо правильно вписать в интерьер всего дома. Лишние детали не должны нарушать гармонии, именно поэтому дизайнер Елена Лазаренко предлагает выбрать единую концепцию для оформления праздничной обстановки.
"Каждая семья в этот праздник может придумать какую-то свою тему и после решить, как нарядить елку и оформить стол. Глобальная тенденция — это продуманная концепция, что не так сложно сделать. Тогда будет весело, празднично и незабываемо. В зависимости от выбранной темы на елке могут быть, допустим, только самолетики и вертолетики или только бумажные банты. Главное, чтобы тема считывалась", — сказала РИА Новости Лазаренко.
При этом эксперты отмечают, что на такое украшение дома фантастического бюджета не потребуется: главное — ко всему подойти с фантазией и подключить к приятным хлопотам всех домочадцев.