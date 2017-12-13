РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Самодельные игрушки и волшебный аромат: как подготовить дом к Новому году

18:2713.12.2017
(обновлено: 18:53 13.12.2017)
03581
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНовогодняя елка. Архивное фотоНовогодняя елка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новый год традиционно влечет за собой приятные хлопоты по украшению дома, поэтому накануне зимних каникул дизайнеры и декораторы рассказали РИА Новости, как сделать праздники не только уютными, но и стильными, создавая дома настоящую сказку из самых простых элементов.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Дед Мороз рассказал, что дети просят на Новый год
С начала зимы дух праздника настойчиво витает в воздухе: в офисах и магазинах появились елки, витрины и главные улицы столицы светятся разноцветными огнями и гирляндами, а из динамиков доносятся рождественские хиты. Избежать соблазна поддаться этой магии вряд ли удастся, а потому жители Москвы и других городов России уже начали развешивать мишуру и вынимать из коробок игрушки.

Дизайнеры интерьеров и декораторы поделились секретами своего мастерства и рассказали о том, как создать правильную атмосферу в каждом доме, какую выбрать елку и на какие украшения обратить особое внимание.

Естественность в моде

Символом уходящего 2017 года был Огненный Петух, который теперь готов уступить место Желтой Собаке. Эти перемены цвета и темперамента отразятся не только на жизни (согласно восточному гороскопу, дружелюбный покровитель принесет людям благополучие и комфорт), но и на внутреннем убранстве каждого дома. Декоратор Юлия Якунина советует избегать банальностей при украшении новогодней елки и к ожидаемым желтым и золотым шарам добавить яркие акценты — красный или белый.

© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол
© Fotolia / BlueOrange Studio
Новогодний стол

Предновогодние покупки
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В России могут разрешить круглосуточную продажу шампанского в Новый год
"Красный, белый и желтый-классическое сочетание цветов, которое, наверно, никогда не выйдет из моды, чаще всего именно с Новым годом и ассоциируется. В украшении елки можно использовать шары разного размера данных цветов. Они традиционно вешаются по размеру: внизу елки самые крупные, а постепенно к верхушке их размер уменьшается. Можно просто подобрать различные фигурки-игрушки в этом цвете. Снеговики, звездочки и снежинки вряд ли выйдут когда-либо из моды", — рассказала Якунина РИА Новости.

По ее словам, для подобной цветовой гаммы необходимо выбрать электрическую гирлянду со светом теплого оттенка, чтобы избежать дисгармонии.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМальчик в новогоднем колпачке осматривает искусственные новогодние елки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мальчик в новогоднем колпачке осматривает искусственные новогодние елки

Декоратор отметила, что помпезные елки с большим количеством дорогих игрушек уже не в моде: сейчас предпочтение отдается украшениями из природных материалов, которые легко создать самим. Это могут быть деревянные веточки, самодельные печенья, засушенные дольки апельсинов или палочки корицы, которые, ко всему прочему, создадут в помещении прекрасный аромат.

Винтажные игрушки

Открытие московского фестиваля Путешествие в Рождество
© Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Время решать: как и почем можно встретить Новый год в Москве
Несмотря на то, что сегодня новогодние игрушки и украшения можно приобрести буквально в каждом магазине, многие по-прежнему хранят старые шары и фигурки, которые передаются в семье из поколения в поколение. По мнению дизайнеров, в этом тоже прослеживается определенная тенденция.

"Дождик, серпантин и мишура все реже и реже появляются на елках, а вот винтажные игрушки, которые передаются из поколения в поколение и после каждого праздника заботливо заворачиваются в салфетки и убираются в коробки, вне всяких тенденций", — рассказала Якунина.

Главред журнала "Мезонин" Наташа Барбье призвала не гнаться за модой, а выбирать такую елку и декор к ней, которые в первую очередь порадуют обитателей дома.

© РИА Новости / Геннадий ШишкинВыставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме-музее Сухановых во Владивостоке

"Самая популярная у нас елка — украшенная игрушками, любимыми с детства, которые есть практически в каждой семье", — пояснила она РИА Новости.

При этом Барбье все же поделилась, какие тенденции существуют в мире новогоднего декора.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что его валютой останутся шишки
"Скандинавский стиль подразумевает игрушки из природных материалов — деревянные или глиняные, гирлянды из шишек или деревянные. Такие елки хороши для загородного дома, дачи. Гламурные елки решены в одном ключе, допустим, все шары золотые или серебряные. У елки в стиле викторианской Англии, которую называют "буржуазной", очень богатый декор — сплошные игрушки, сделанные из ткани, бисера, шелка – бордовые с золотом, розовые, синие", — объяснила она.

Единая концепция

Специалисты уверены: елку и новогодние украшения необходимо правильно вписать в интерьер всего дома. Лишние детали не должны нарушать гармонии, именно поэтому дизайнер Елена Лазаренко предлагает выбрать единую концепцию для оформления праздничной обстановки.

© РИА Новости / Н. РомановПерейти в фотобанкНовогодняя елка
© РИА Новости / Н. Романов
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка

"Каждая семья в этот праздник может придумать какую-то свою тему и после решить, как нарядить елку и оформить стол. Глобальная тенденция — это продуманная концепция, что не так сложно сделать. Тогда будет весело, празднично и незабываемо. В зависимости от выбранной темы на елке могут быть, допустим, только самолетики и вертолетики или только бумажные банты. Главное, чтобы тема считывалась", — сказала РИА Новости Лазаренко.

Новогодние игрушки на елке. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В Москве на Тверской улице можно будет увидеть сказочные спектакли
С ней согласна и Якунина, которая отметила важность цветового и стилевого сочетания. "Можно, например, добавить в ваш новогодний интерьер определенные цвета: выбрать чехлы для диванных подушек, или шторы, пледы, новые комплекты посуды, новогодние постеры или открытки, свечи. На окно или на стены возле елки можно повесить гирлянды", — пояснила она.

При этом эксперты отмечают, что на такое украшение дома фантастического бюджета не потребуется: главное — ко всему подойти с фантазией и подключить к приятным хлопотам всех домочадцев.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкДед Мороз в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дед Мороз в Санкт-Петербурге
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена