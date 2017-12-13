Руденя: трамвайное движение в Твери будет развиваться

ТВЕРЬ, 13 дек — РИА Новости. Тверская область намерена развивать трамвайное сообщение, в частности, трамвайный маршрут будет организован совместно с компанией "Трансмашхолдинг" от вокзала Твери до комплекса "Тверь Экспо" и по Заволжскому району, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

Развитие трамвайного движения в городе Твери обсуждалось 13 декабря на совещании с участием губернатора области и президента "Трансмашхолдинга", председателя комиссии по машиностроению РСПП Андрея Бокарева. Отмечалось, что перспективы трамвайного движения в областной столице связаны с комплексным развитием транспортной схемы города.

В настоящее время маршрут трамвая связывает железнодорожный вокзал и Заволжский район. По мнению городской власти, развитие этого вида транспорта позволит разгрузить движение в центре города, особенно в часы пик, когда пассажиропоток достигает пяти тысяч человек в час.

"Исторически трамвай являлся основным элементом транспортной инфраструктуры города. Планируем развитие трамвайного сообщения от вокзала до комплекса "Тверь Экспо" и по Заволжскому району. Компания "Трансмашхолдинг" поможет в разработке техзадания и концепции развития трамвайного сообщения в областной столице", — прокомментировал журналистам итоги совещания Руденя.

Губернатор отметил, что запланирована модернизация действующих трамвайных линий, в частности, по улице Благоева, ведущей к трамвайному парку. Кроме того, в Твери будут проходить обкатку новые модели трамваев, которые выпускает ЗАО "Трансмашхолдинг".

"Надеемся, что в будущем наши трамваи будут ходить у вас не только в тестовом режиме, и для Твери станет обычным явлением работа на линиях трамваев, произведенных на наших заводах", — сказал журналистам Бокарев.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, в ходе визита в Тверь 30 ноября спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко высоко оценила качество трамваев, которые совместно с "ПК Транспортные системы" выпускает Тверской вагоностроительный завод, входящий в "Трансмашхолдинг".

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