Журналисты перед пресс-конференцией Путина получили подарки

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Папки-клатчи, блокноты и календари подарили журналистам, аккредитованным на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен в них участвовать.

На эту пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

В пресс-ките, который журналисты традиционно получают перед пресс-конференцией, в этом году был блокнот формата А4, календарь на 2018 год, а также папка-клатч из войлока и кожи, которую можно использовать для хранения ноутбука.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Самой короткой была первая пресс-конференция: в 2001 году она длилась 1 час 35 минут, было задано 22 вопроса.

Путин за годы своего руководства страной провел 12 больших пресс-конференций общей продолжительностью более полутора суток, за это время он ответил на 700 с лишним вопросов.

В нынешнем президентском сроке пресс-конференции, как правило, длились порядка четырех часов, чуть меньше – три часа десять минут — продолжались мероприятия в 2014 и 2015 годах.