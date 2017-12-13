РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Журналисты перед пресс-конференцией Путина получили подарки

18:0313.12.2017
(обновлено: 18:38 13.12.2017)
1114383
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЖурналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Архивное фотоЖурналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Папки-клатчи, блокноты и календари подарили журналистам, аккредитованным на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное число журналистов
Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Путин в ходе поездки в Нижний Новгород заявил, что намерен в них участвовать.

На эту пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество журналистов — 1640 человек.

В пресс-ките, который журналисты традиционно получают перед пресс-конференцией, в этом году был блокнот формата А4, календарь на 2018 год, а также папка-клатч из войлока и кожи, которую можно использовать для хранения ноутбука.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. Самой короткой была первая пресс-конференция: в 2001 году она длилась 1 час 35 минут, было задано 22 вопроса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Политологи рассказали, чего ждут от пресс-конференции Путина
Путин за годы своего руководства страной провел 12 больших пресс-конференций общей продолжительностью более полутора суток, за это время он ответил на 700 с лишним вопросов.

В нынешнем президентском сроке пресс-конференции, как правило, длились порядка четырех часов, чуть меньше – три часа десять минут — продолжались мероприятия в 2014 и 2015 годах.

Большая пресс-конференция президента России
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова пресс-конференции Владимира Путина

Комментировать
Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 11 комментариев
Комментировать
Asker Druzhban
надеюсь подарки получили только наши журналисты и из нормальных сми!
18:53
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Сергей Глызь
А в Калининграде получили подарки от ГУВД полицейские, которые отказались от взяток! Верной дорогой идём, товарищи!
18:36
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Chipolino
Почему подарки только журнализтам? А где мой подарок?
18:29
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Сергей Глызь
Chipolino, после "выборов" ...знаете кого, получим такие подарки - мама не горюй!
18:38
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Ivan Semaxov
Читаю эту новость и смотрю мультфильм про Чебурашку, сейчас он толкает речь, что дом строили, строили и теперь построили. Ура!!!
18:19
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Egor Kamyshin
Малюсенький вопрос , а ноутбуки дать было слабо , ведь они же будут задавать заранее согласованные вопросы!!!
18:13
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Vladimir Chawla
Интересно К. Собчак сдержит своё обещание, Она обещала что завтра В. В. путина положит на лопатки своими вопросами.

Интересно кто окажется умней . . . .
18:11
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
scoffer
Vladimir Chawla, Это чересчур самонадеянное обещание - вопросы смогут задать человек 40-50, не больше и позволено будет задать только ОДИН вопрос, таковы правила.
18:32
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Андрей Мартынов
А когда уже будут развешивать на предприятиях, в школах, ВУЗах дацзыбао с выдержками высказываний с больших пресс-конференций этого духовного наследника Ельцина?
18:08
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Egor Kamyshin
Андрей Мартынов, Я думаю с нового года цитатник и труды начнут появляться. На первенство претендует высказывание о бабке и о дедке!!! Ха-ха-ха !!!
18:14
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Сергей ГлызьEgor Kamyshin(к комментарию)
Egor Kamyshin, забыли про "субботники"! Сюрпризов будет много, особенно после выборов его...знаете - кого!
18:41
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена