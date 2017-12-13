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Общество

Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России

17:4113.12.2017
(обновлено: 17:56 13.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовКонференция Рунет 2017: итоги года. 13 декабря 2017Конференция Рунет 2017: итоги года. 13 декабря 2017
© РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вклад цифровой экономики в ВВП России на сегодня составляет 2,1%, вместе с мобильным сегментом – 5,06%, показало исследование "Экономика Рунета", проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

Инновационный центр Сколково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Сегодня аналитики РАЭК оценивают вклад цифровой экономики в экономику России в 2,1% ВВП, а вклад мобильной экономики — в 3,8% ВВП. Суммарный вклад составляет 4,35 триллиона рублей, или 5,06% ВВП", — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко, презентуя исследование в ходе конференции в МИА "Россия сегодня".

По данным исследования, влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад "чистых" интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 миллиона человек, включая самозанятых.

Мобильная экономика

Академик РАН Игорь Соколов на пресс-конференции на тему: Цифровая трансформация России: современный этап. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Исследование показало, что аудитория Рунета на сегодня составляет 87,7 миллиона (71% населения России). Причем впервые мобильная аудитория превысила десктопную.

"РАЭК предсказывает, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Уже сегодня мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России", — сказал Плуготаренко.

Мобильная экономика Рунета будет расти в среднем на 10,7% ежегодно в ближайшие 5 лет, к 2021 году ее доля в ВВП достигнет 4,7%. По его словам, в мобильной экономике Рунета на сегодня создано 1,2 миллиона рабочих мест, еще 430 тысяч появится в течение следующих 5 лет. На сегодняшний день 0,54% ВВП приходится на малый бизнес в мобильной экономике. Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП составляет 1,76 триллиона рублей.

Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Общий объем ВВП в 107 из 190 стран ниже, чем отдельно взятая мобильная интернет-экономика РФ. Размер больше, чем ВВП таких стран, как Беларусь, Литва, Словения", — сравнил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

При этом РАЭК выделяет следующие особенности мобильной экономики России: мобильный трафик в РФ почти в 10 раз дешевле, чем в США, почти в 3 раза — чем в Германии и почти в 2 раза — чем в Южной Африке. Еще одной особенностью эксперты называют доступность качественных кадров на внутреннем рынке.

Экосистема индустриального интернета

Начальник отдела общественно-политических проектов дирекции государственных интернет-проектов МИА Россия сегодня Мария Ферсман с призом в номинации Экология и окружающая среда за специальный проект Год экологии на торжественной церемонии вручения XIV Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - Премии Рунета 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" взяла премию Рунета
Кроме того, РАЭК совместно с "Ростелекомом" провели исследование экосистемы индустриального интернета вещей (IIoT), которое представляет собой обзор текущего уровня развития IIoT в РФ и в мире, а также рассматривает перспективы его развития.

Как показало это исследование, по итогам 2017 года в мире будет насчитываться 8,4 миллиарда устройств, подключенных к интернету.

Объем мирового рынка IoT, согласно данным исследования, вырастет в 2017 году на 21,4% и составит 1,7 триллиона долларов против 1,4 триллиона долларов в 2016 году. Как отмечают эксперты, в 2016 году объем российского рынка IoT составил 85 миллиардов рублей (около 1,446 миллиарда долларов по курсу ЦБ РФ на 13 декабря в размере 58,8 рубля за доллар). При этом авторы исследования отмечают, что основным драйвером внедрения технологий IoT в России являются государственные предприятия.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 20 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медиа

Об основных трендах медиарынка на конференции рассказала руководитль центра исследований МИА "Россия сегодня" Елена Слинько. По ее словам, первый тренд, который существует в медиаотрасли на протяжении нескольких лет — это кроссплатформенность. Второй тренд – это "большие данные" (Big data).

"На протяжении десятилетий функция редактора была не только в том, чтобы написать хороший контент, но и выдать его для конечного пользователя. Это работало прекрасно до тех пор, пока не появились способы делать это при помощи роботов. И надо сказать, что сейчас уже 54% пользователей в более 20 странах мира выбирают те инструменты, где им новости подбирает робот, а не редактор, среди молодых людей этот процент еще выше", – сказала Слинько. По ее словам, речь идет о соцсетях, новостных агрегаторах и так далее.

Однако в связи с этим появляются и негативные факторы – читатель, видя новости на Facebook или в Google, не запоминает первоисточник этих заметок.

"И это, мне кажется, будет самым большим вызовом для медиаотрасли в ближайшее время – каким образом, сохраняя тот охват, который предоставляют новые технологии, не потерять свой бренд, внимание аудитории", — сказала Слинько.

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По ее словам, возможны три метода разрешения этой ситуации. Первый – это создание альянсов. "Сейчас против GAFA (Google, Apple. Facebook, Amazon) создаются союзы. Например, 8 из 10 крупных издателей Германии образовали союз, их совокупная аудитория стала сопоставима, например, с аудиторией Google, и это один из способов сохранить позиции и внимание пользователя", — сказала Слинько.

"Второй способ – это инвестиции в две области: это качественная журналистика, то есть улучшение текстов, аналитики и так далее. С другой стороны, с тем чтобы снимать с журналиста и редактора рутинные задачи, здесь как раз Big data нам тоже может помочь", — отметила эксперт.

Последний способ – это поиск новых каналов коммуникаций с читателями.

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