Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вклад цифровой экономики в ВВП России на сегодня составляет 2,1%, вместе с мобильным сегментом – 5,06%, показало исследование "Экономика Рунета", проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).
По данным исследования, влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад "чистых" интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 миллиона человек, включая самозанятых.
Мобильная экономика
"РАЭК предсказывает, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Уже сегодня мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России", — сказал Плуготаренко.
Мобильная экономика Рунета будет расти в среднем на 10,7% ежегодно в ближайшие 5 лет, к 2021 году ее доля в ВВП достигнет 4,7%. По его словам, в мобильной экономике Рунета на сегодня создано 1,2 миллиона рабочих мест, еще 430 тысяч появится в течение следующих 5 лет. На сегодняшний день 0,54% ВВП приходится на малый бизнес в мобильной экономике. Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП составляет 1,76 триллиона рублей.
При этом РАЭК выделяет следующие особенности мобильной экономики России: мобильный трафик в РФ почти в 10 раз дешевле, чем в США, почти в 3 раза — чем в Германии и почти в 2 раза — чем в Южной Африке. Еще одной особенностью эксперты называют доступность качественных кадров на внутреннем рынке.
Экосистема индустриального интернета
Как показало это исследование, по итогам 2017 года в мире будет насчитываться 8,4 миллиарда устройств, подключенных к интернету.
Объем мирового рынка IoT, согласно данным исследования, вырастет в 2017 году на 21,4% и составит 1,7 триллиона долларов против 1,4 триллиона долларов в 2016 году. Как отмечают эксперты, в 2016 году объем российского рынка IoT составил 85 миллиардов рублей (около 1,446 миллиарда долларов по курсу ЦБ РФ на 13 декабря в размере 58,8 рубля за доллар). При этом авторы исследования отмечают, что основным драйвером внедрения технологий IoT в России являются государственные предприятия.
Медиа
Об основных трендах медиарынка на конференции рассказала руководитль центра исследований МИА "Россия сегодня" Елена Слинько. По ее словам, первый тренд, который существует в медиаотрасли на протяжении нескольких лет — это кроссплатформенность. Второй тренд – это "большие данные" (Big data).
"На протяжении десятилетий функция редактора была не только в том, чтобы написать хороший контент, но и выдать его для конечного пользователя. Это работало прекрасно до тех пор, пока не появились способы делать это при помощи роботов. И надо сказать, что сейчас уже 54% пользователей в более 20 странах мира выбирают те инструменты, где им новости подбирает робот, а не редактор, среди молодых людей этот процент еще выше", – сказала Слинько. По ее словам, речь идет о соцсетях, новостных агрегаторах и так далее.
Однако в связи с этим появляются и негативные факторы – читатель, видя новости на Facebook или в Google, не запоминает первоисточник этих заметок.
"И это, мне кажется, будет самым большим вызовом для медиаотрасли в ближайшее время – каким образом, сохраняя тот охват, который предоставляют новые технологии, не потерять свой бренд, внимание аудитории", — сказала Слинько.
"Второй способ – это инвестиции в две области: это качественная журналистика, то есть улучшение текстов, аналитики и так далее. С другой стороны, с тем чтобы снимать с журналиста и редактора рутинные задачи, здесь как раз Big data нам тоже может помочь", — отметила эксперт.
Последний способ – это поиск новых каналов коммуникаций с читателями.