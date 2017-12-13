Елки в стиле hi-tech и "колокол желаний" появятся в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 13 дек — РИА Новости. Новогоднюю столицу Ульяновской области — Старую Майну украсят к новому году ёлками в стиле hi-tech, а также установят "колокол желаний", фотозону со снежинками, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Главная елка уже установлена в Старой Майне на центральной площади. В 2016 году муниципалитет стал победителем конкурса "Новогодняя столица Ульяновской области" и получил дополнительное финансирование из областного бюджета на праздничное оформление в 2017 году. Конкурс проходил в регионе по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

"В этом году мы разработали единый стандарт оформления для муниципальных образований региона. Интересными дополнениями станут такие элементы как ёлки в стиле hi-tech — в виде спирали из каркаса и гирлянды, фотозоной со снежинками из поликарбоната с подсветкой и оленями, запряженными в сани и "колоколом желаний", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно ее данным, в единый стандарт оформления включены конструкции, выполненные из арматуры: арки, ёлочные шары, светящиеся кубы, елки — объемные и плоские, с вариантами светового оформления, украшением лапником и гирляндой.

"У нас есть определенное видение того, как должна выглядеть новогодняя столица, и в этом году мы делаем первый шаг к реализации задуманного", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ульяновской области Светланы Колесовой.

Также новогоднее убранство муниципалитета включит в себя въездную арку деда Мороза на центральной площади, деревянные горки, навигационные указатели для гостей "Новогодняя столица". В сквере около площади будет установлено семь арок на металлическом каркасе, которые украсят лапником и гирляндам, на главных улицах появятся консолей из баннера.

Другие новости региона читайте здесь >>