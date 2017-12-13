Красноярец узнал о своей "смерти", обратившись за ипотекой

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Житель Красноярского края не смог оформить ипотечный кредит, так как по документам числился мертвым, сообщают "ВЕСТИ-Новосибирск".

Семейная пара из Железногорска, Красноярский край, обратилась в отделение местного банка для получения ипотечного кредита. Однако им было отказано по причине "смерти" супруга.

"Мертвым кредиты не выдаем", — заявил сотрудник финансового учреждения.

Однако в отделении ЗАГС супругам сообщили, что мужчина по документам жив. Как оказалось, юридическая "смерть" железногорца произошла в УФМС, сайт которого был взломан еще весной.

"Бывают сбои в программном обеспечении. В этом году два раза отключали свет в Красноярске", — заявил начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России по Железногорску Владислав Пичуев.