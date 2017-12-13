Роскомнадзор будет добиваться удаления материалов нежелательных организаций

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Роскомнадзор намерен добиваться удаления соцсетями информации, производимой нежелательными в РФ организациями, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

В настоящее время в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия"). Во вторник Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этим информационным ресурсам, после чего Роскомнадзор сообщил, что уже внес перечисленные сайты в "соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи".

"Поскольку контент соцсетей не совпадает с контентом основных информационных ресурсов нежелательных организаций, которые были указаны в требовании Генпрокуратуры и были заблокированы в соответствии с нормой закона немедленно после поступления требования, Роскомнадзор намерен вести диалог с социальными сетями и добиваться удаления информации, производимой нежелательными в РФ организациями", — рассказал Жаров.