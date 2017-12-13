МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ужесточение наказания за живодерство нужно дополнять воспитанием милосердия и просвещением молодежи в зоопарках, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы.

"Наверное, наказание кого-то остановит, но, думаю, что необходимо воспитывать милосердие к братьям нашим меньшим. Это кропотливая работа, которая требует больших усилий, времени, терпения. Проявления жестокости и живодерства — это отражение общего состояния нашего общества. Над причинами живодерства должны работать психологи, социологи, учителя и воспитатели", — сказал Панарин.

По его словам, зоопарки должны заниматься просвещением дошкольников, школьников и студентов, у которых под влиянием компьютеров изменилось отношение к жестокости.

"В современном информационном обществе под влиянием видеороликов, мультиков, интернета несколько сместилось представление о чувствах, боли. В этой связи необходимо регулировать общественную жизнь", — добавил эксперт.

Законопроект предусматривает, что жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или в интернете, а также в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.