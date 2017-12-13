Депутат из ЯНАО объяснила фразу о "городе Бундестаге" в своем запросе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина (КПРФ) заявила РИА Новости, что фраза о "городе Бундестаге" в ее запросе в адрес властей Нового Уренгоя является досадной опечаткой.

Ранее СМИ распространили текст запроса, который Кукушкина направила в департамент образования Нового Уренгоя сразу после появления в сети видеозаписи вызвавшего большой резонанс выступления учащегося местной гимназии в Германии с докладом о "невинно погибших" солдатах вермахта. В депутатском запросе здание бундестага, в котором заседает немецкое федеральное собрание, названо "городом".

"Это опечатка, которая практически сразу была исправлена. Девочка пропустила фразу "в городе Берлине", поскольку это все писалось очень быстро, реагировать надо было быстро… Но вообще у нас по документам нормально написано: "в городе Берлине, в Бундестаге"… Я представить себе не могла, что из-за какой-то досадной опечатки, а нормальному, здравомыслящему человеку понятно, что это опечатка, такое начнется", — рассказала Кукушкина.

Во вторник на сайте регионального отделения КПРФ появился ответ департамента образования ЯНАО на запрос Кукушкиной. По итогам проверки в гимназии Нового Уренгоя, как отмечается в материалах ведомства, директору образовательного учреждения был вынесен выговор, кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, которая самостоятельно договаривалась об участии гимназистов в мероприятиях на территории ФРГ.

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления в бундестаге учащегося гимназии Николая Десятниченко, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".