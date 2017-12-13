Три станции зеленой ветки московского метро закроются на выходные

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Три станции Замоскворецкой линии московского метро — "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковскую" — закроют 16 и 17 декабря для присоединения новой станции "Ховрино", сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в среду.

"Поезда будут курсировать только до станции "Сокол". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 18 декабря, в 05.30 утра", — говорится в сообщении.

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут следовать с минимальными интервалами движения по выделенным полосам.

Так, на время работ между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" будет запущен бесплатный маршрут "КМ" с остановками у станций "Войковская" и "Водный стадион".

На местах будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, чтобы помочь пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут, а на станции "Сокол" для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на метрополитене.

Для проезда компенсационных маршрутов введут временные обособленные полосы на участке Ленинградского шоссе от дома №1 до Чапаевского переулка. Для проезда автомобилей закроются участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4к2 до Ленинградского шоссе.

Ограничения на данном участке связаны с вводом в эксплуатацию новой станции "Ховрино".

"Согласно строительным нормам, при таких работах необходимо прекратить движение поездов на задействованном участке линии. Подобные работы будут также проводиться 23 и 24 декабря", — пояснили в департаменте.

Новая станция улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный, кроме этого, с открытием "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% людей, проживающих в этом районе. Пассажиропоток станции, по прогнозам, составит около 60 тысяч человек, а "Речной вокзал" разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик — на 25%.