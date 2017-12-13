РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдума одобрила инициативы президента о поддержке семей

15:2613.12.2017
61425323
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото.Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка.

Ребенок и взрослые. Архивное фото
© Fotolia / Anna Belova
Минтруд назвал сумму ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка

Парламентарии также утвердили в первом чтении проект о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.

С рядом инициатив для стимулирования рождаемости в конце ноября выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в стране обостряется демографическая ситуация.

Пособие на первенцев

Одной из главных реформ президента стало введение с 2018 года ежемесячной денежной выплаты родителям за первенца. Ее будут получать, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 года.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Топилин рассказал, какие семьи получат выплаты при рождении первенца

Право на адресную помощь получат семьи, в которых средний доход на человека не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза. Размер выплаты будет равен среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года.

Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа. Средний ее размер по стране составит в 2018 году — 10 тысяч 523 рубля; в 2019 году — 10 тысяч 836 рублей; в 2020 году — 11 тысяч 143 рублей.

Пособие будет назначаться на год. После этого нужно будет подать документы на его продление. За выплаты на первого ребенка будут отвечать органы соцзащиты, второго — Пенсионный фонд. Пособия предусмотрены и на усыновленных детей.

При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей.

Врач за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей на ремонт детских поликлиник

В свою очередь, министр труда и соцзащиты Максим Топилин разъяснил, что если в семье родились близнецы, то за первого ребенка семья получит пособие за первенца, а за второго — материнский капитал.

"То, что касается тройни… у нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов", — рассказал он.

Кроме того, выплаты не будут зависеть от дохода семьи от банковских вкладов или сдачи в аренду недвижимости, учитываться будут только зарплаты, пенсии, пособия, добавил министр.

Материнский капитал

Другой инициативой Путина стало продление срока действия программы материнского капитала до конца 2021 года. Кроме того, вводятся дополнительные возможности его использования. Программа должна была завершиться в конце следующего года.

По словам президента, средства из маткапитала в виде ежемесячных выплат смогут получать особо нуждающиеся семьи.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Максим Топилин: новые демографические меры оздоровят экономику России

Он отметил, что подход будет адресным. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.

Как пояснил Путин, благодаря этой мере "мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование".

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Однако проиндексируют его только в 2020 году.

Специпотека

Церемония регистрации брака в ЗАГС. Архивное фото
© Fotolia / alex.pin
Топилин рассказал о значении роста числа браков в 2017 году
Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых, начиная с января 2018 года, родится второй или третий ребенок.

Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.

Детские поликлиники

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
Глава Минтруда допустил новые меры по поддержке рождаемости
Президент также обратил внимание на проблему состояния детских поликлиник в стране. По его словам, на их ремонт потребуется около 50 миллиардов рублей.

"Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по десять миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал Путин.

Ликвидация очередей в яслях

Еще одна важная в контексте демографической ситуации в стране тема — очереди в ясли. По словам российского лидера, нужно как можно быстрее решить этот вопрос. Он подчеркнул, что аналогичная проблема с местами в детсадах была благополучно урегулирована.

Путин добавил, что сейчас заявления на место в яслях поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое количество мест создадут в ближайшие два года.

Комментировать
Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Posoh-d
Электорат подкармливают.
15:51
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Будущее Страны
Надо выборы президента проводить каждый год. Тогда народу хоть что-то будет перепадать.
16:01
13.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена