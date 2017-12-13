Госдума одобрила инициативы президента о поддержке семей

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка.

Парламентарии также утвердили в первом чтении проект о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.

С рядом инициатив для стимулирования рождаемости в конце ноября выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в стране обостряется демографическая ситуация.

Пособие на первенцев

Одной из главных реформ президента стало введение с 2018 года ежемесячной денежной выплаты родителям за первенца. Ее будут получать, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 года.

Право на адресную помощь получат семьи, в которых средний доход на человека не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза. Размер выплаты будет равен среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года.

Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа. Средний ее размер по стране составит в 2018 году — 10 тысяч 523 рубля; в 2019 году — 10 тысяч 836 рублей; в 2020 году — 11 тысяч 143 рублей.

Пособие будет назначаться на год. После этого нужно будет подать документы на его продление. За выплаты на первого ребенка будут отвечать органы соцзащиты, второго — Пенсионный фонд. Пособия предусмотрены и на усыновленных детей.

При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей.

В свою очередь, министр труда и соцзащиты Максим Топилин разъяснил, что если в семье родились близнецы, то за первого ребенка семья получит пособие за первенца, а за второго — материнский капитал.

"То, что касается тройни… у нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов", — рассказал он.

Кроме того, выплаты не будут зависеть от дохода семьи от банковских вкладов или сдачи в аренду недвижимости, учитываться будут только зарплаты, пенсии, пособия, добавил министр.

Материнский капитал

Другой инициативой Путина стало продление срока действия программы материнского капитала до конца 2021 года. Кроме того, вводятся дополнительные возможности его использования. Программа должна была завершиться в конце следующего года.

По словам президента, средства из маткапитала в виде ежемесячных выплат смогут получать особо нуждающиеся семьи.

Он отметил, что подход будет адресным. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.

Как пояснил Путин, благодаря этой мере "мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование".

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Однако проиндексируют его только в 2020 году.

Специпотека

Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых, начиная с января 2018 года, родится второй или третий ребенок.

Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых.

Детские поликлиники

Президент также обратил внимание на проблему состояния детских поликлиник в стране. По его словам, на их ремонт потребуется около 50 миллиардов рублей.

"Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по десять миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал Путин.

Ликвидация очередей в яслях

Еще одна важная в контексте демографической ситуации в стране тема — очереди в ясли. По словам российского лидера, нужно как можно быстрее решить этот вопрос. Он подчеркнул, что аналогичная проблема с местами в детсадах была благополучно урегулирована.

Путин добавил, что сейчас заявления на место в яслях поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое количество мест создадут в ближайшие два года.