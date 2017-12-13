Пермский перевозчик опроверг сообщения о высаженной из автобуса девочке

УФА, 13 дек — РИА Новости. Информация о том, что в Перми контролер высадил из автобуса школьницу, у которой не было билета, недостоверна, сообщает представитель частного перевозчика "ИП Анисимов Е.Г.".

Ранее местные СМИ сообщили, что контролер высадил из автобуса номер 43 школьницу. Мать ребенка написала в социальных сетях, что у девочки был билет, но она уснула и потеряла его. По словам матери, контролер не захотел слушать объяснения девочки и высадил ее в морозную погоду на следующей остановке. После сообщения в СМИ специалисты департамента транспорта Перми начали проверку и запросили у перевозчика видеозаписи из салона автобуса.

"В автобусе номер 43 11 декабря никаких нештатных ситуаций не было. Девочку из автобуса насильно никто не высаживал и претензий не предъявлял", — говорит собеседник.

Пресс-служба утверждает, что на предприятии просмотрели записи видеорегистратора из салона автобуса и выяснили, что в 15.47 в автобус зашла несовершеннолетняя пассажирка и вышла из автобуса в 16.20 самостоятельно на требуемой ей остановке.

В пресс-службе департамента транспорта Перми РИА Новости сообщили, что проверка по данному факту продолжается. "Кроме видеозаписи наши специалисты работают и с пострадавшей стороной", — заявил представитель перевозчика.