Пермский перевозчик опроверг сообщения о высаженной из автобуса девочке

УФА, 13 дек — РИА Новости. Информация о том, что в Перми контролер высадил из автобуса школьницу, у которой не было билета, недостоверна, сообщает представитель частного перевозчика "ИП Анисимов Е.Г.".
"В автобусе номер 43 11 декабря никаких нештатных ситуаций не было. Девочку из автобуса насильно никто не высаживал и претензий не предъявлял", — говорит собеседник.
Пресс-служба утверждает, что на предприятии просмотрели записи видеорегистратора из салона автобуса и выяснили, что в 15.47 в автобус зашла несовершеннолетняя пассажирка и вышла из автобуса в 16.20 самостоятельно на требуемой ей остановке.
В пресс-службе департамента транспорта Перми РИА Новости сообщили, что проверка по данному факту продолжается. "Кроме видеозаписи наши специалисты работают и с пострадавшей стороной", — заявил представитель перевозчика.