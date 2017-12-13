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Общество

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство

13:5413.12.2017
(обновлено: 14:26 13.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСобаки в приюте для бездомных животных в Москве. Архивное фотоСобаки в приюте для бездомных животных в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов.

Что изменится в новой редакции

  • Максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений увеличится до трех лет. Также возможен штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы. Сейчас наказание ограничено арестом на полгода.
  • Наказание за живодерство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору, увеличится до пяти лет (максимальное наказание сейчас — два года тюрьмы). Также суд может оштрафовать виновного на сумму до трехсот тысяч рублей либо отправить на исправительные или принудительные работы.
  • Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств (до пяти лет лишения свободы).
  • Вводится наказание за убийство нескольких животных и публичную трансляцию живодерства в интернете (до пяти лет лишения свободы).
  • Ужесточается ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов (до пяти лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей).

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© Fotolia / vasilisa_k
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Депутаты предлагали ужесточить наказание за живодерство еще семь лет назад — такой законопроект внесли в нижнюю палату осенью 2010 года. В марте 2011-го его одобрили в первом чтении, однако дальше он так и не стал рассматриваться.

Пять лет спустя к этой теме вернулся Владимир Путин, который подчеркнул важность принятия закона. Новый вариант предполагалось рассмотреть в июне этого года, однако в Госдуму его внесли только 8 ноября.

Ряд случаев издевательства над животными получил большой общественный резонанс. Самой громкой стала история в Хабаровске, где девушки мучили собак, кошек и голубей. Двух подруг, а также их знакомого приговорили к разным срокам лишения свободы.

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Общество
Комментарии
20 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
runkov.88
Лишение свободы в обязательном порядке. Только моральные уроды могут причинять целенаправленно боль живым существам.
14:03
13.12.2017
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Владимир Педяк
для "особо одаренных" в подобных деяниях это ещё слишком мягкие меры...
14:02
13.12.2017
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