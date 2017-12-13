Медведев предложил запустить в России приоритетный проект "Цифровая школа"

ГОРКИ, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запустить новый приоритетный проект "Цифровая школа", который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс.

В среду глава правительства провел заседание президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Предлагается запустить новый приоритетный проект "Цифровая школа". Он будет направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке анализа данных, элементам программирования и, самое главное, умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, в медицине, в искусстве – в общем, в любой сфере деятельности", — заявил Медведев.

Он отметил, что внедрение цифровых технологий в образовательные учреждения научит детей оперировать передовыми процессами, а также освободит время для творчества.

"Необходимо также определить, какие нужны кадры, какая нужна техника. И это тоже важное направление работы, потому что еще совсем недавно, буквально 10-12 лет назад, у нас и интернета в школах не было", — сказал он.

При этом, по словам главы кабмина, в настоящее время важно, чтобы каждая школа была оснащена высокоскоростным интернетом, а также имела доступ к единой образовательной платформе.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в настоящее время созданы условия для дистанционного образования, что имеет значение для школ, расположенных в малонаселенных и труднодоступных районах.