Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг после окончания большой пресс-конференции проведет несколько встреч и примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент продолжает подготовку к большой пресс-конференции в течение всего дня… С утра до ночи президент работает. Завтра пресс-конференция в 12.00, полдень, она будет в прямом эфире", — сказал Песков в среду журналистам.

По его словам, Путин в четверг после пресс-конференции примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества в большом Кремлевском дворце.

"У него запланировано несколько встреч на вторую половину дня, вечером в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный вечер, посвященный 60-летию создания ВПК, президент также его посетит", — отметил Песков.