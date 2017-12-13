Госдума приняла закон о штрафах за нарушение закона о мессенджерах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до одного миллиона рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них законодательством РФ.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП.

Согласно тексту закона, неисполнение мессенджерами установленных законодательством РФ обязанностей влечет наложение на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Госдума летом приняла закон о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. Закон обязывает отказывать пользователям в обмене сообщениями при отсутствии идентификации. При этом мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.