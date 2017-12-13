Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума в среду приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект, который предлагает продлить до 2020 года срок учета взносов на обязательное пенсионное страхование.

"Законопроект устанавливает обязанность учета взносов на обязательное пенсионное страхование в 2020 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014-2019 годах", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что подобные меры не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Согласно проекту закона, реализация инициативы не повлечет дополнительных расходных обязательств федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ и уменьшит "трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету ПФР в 2020 году, по предварительной оценке, на 551,3 миллиарда рублей".