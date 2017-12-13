Путин подарил электрическое пианино школьнице из Удмуртии

Воспитанница детской школы искусств №1 г. Ижевска Полина Кривей получила в подарок электрическое пианино от Президента России Владимира Путина. 12 декабря 2017

Воспитанница детской школы искусств №1 г. Ижевска Полина Кривей получила в подарок электрическое пианино от Президента России Владимира Путина. 12 декабря 2017

УФА, 13 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подарил пианино удмуртской школьнице — призеру российских и международных музыкальных фестивалей, сообщила пресс-служба главы Удмуртии.

Воспитанница ижевской детской школы искусств №1 Полина Кривей летом написала президенту письмо, в котором рассказала о себе, о своих успехах в музыке и попросила содействия в приобретении фортепиано.

Письмо дошло до адресата. В администрации президента получили из Удмуртии подтверждение успехов начинающего исполнителя (среди которых диплом первой степени VII Международного конкурса-фестиваля "Музыкальная мозаика") и приняли решение помочь Полине.

"Президент России попросил нас передать тебе этот желанный подарок. Думаю, пианино поможет тебе в совершенствовании навыков и участии в новых творческих конкурсах. Подарок символичный — ведь мы живем на родине великого композитора Петра Ильича Чайковского. Каждый, кто бывает в его музее-усадьбе, не остается безучастным к музыкальному искусству, начинает интересоваться историей семьи Чайковских и музыкой вообще. Теперь на тебе большая ответственность. Ты наверняка постараешься показать свое мастерство в конкурсах всероссийского и международного уровня и прославить нашу республику. Нам будет очень приятно узнавать о твоих победах", — сказал Полине глава правительства Удмуртии Сергей Смирнов, вручая подарок.

Это не первый "музыкальный" подарок от Путина — недавно ученица Санкт-Петербургской музыкальной школы имени В. В. Андреева получила от президента гитару.