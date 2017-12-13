Из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей на ремонт детских поликлиник

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Федеральный бюджет РФ на ремонт и модернизацию детских поликлиник в рамках новых демографических мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, в течение трех лет выделит 30 миллиардов рублей, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на видеоселекторе.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Шестое мероприятие этого пакета посвящено модернизации, созданию благоприятных условий в поликлиниках детских… на ближайшие три года из федерального бюджета будут выделены ресурсы до 30 миллиардов рублей: до 10 миллиардов рублей ежегодно", — сказала Скворцова.

Министр отметила, что всего в стране 3,8 тысячи детских поликлиник и поликлинических отделений.

"Это будет субсидия, которая будет рассчитываться по принципу распределения субсидий, утвержденных правительством РФ. В настоящее время на площадке правительства страны определяются условия работы… хотелось бы, чтобы вы (регионы)… еще раз имели возможность сейчас продумать для каждого объекта, что нужно будет сделать", — добавила Скворцова.