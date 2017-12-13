Власти Москвы учтут пожелания бизнеса по контролю за движением грузовиков

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на посту во время проведения оперативно-профилактического мероприятия Невод в Москве. Архивное фото

Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на посту во время проведения оперативно-профилактического мероприятия Невод в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы проработает внедрение аналитической системы по сбору информации о передвижении грузового автотранспорта по городу (АС НИЦ АГАТ) с учетом пожеланий бизнес-сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о возможном росте цен в столице в связи с введением новых правил для грузовиков. Как пишет газета, ритейлеры опасаются возможного сбоя поставок. Крупнейшими ассоциациями потребительского рынка направлено письмо мэру Сергею Собянину с просьбой учесть их опасения в связи с грядущим запуском новой системы контроля грузовиков.

Автоматизированная система, направленная на сбор аналитической информации о передвижении грузового автотранспорта (АС НИЦ АГАТ) позволит вести мониторинг передвижения по Москве грузовиков свыше 12 тонн и принимать меры для сокращения транзитных потоков грузового транспорта, пояснили в департаменте. Как отмечают в ведомстве, подобная мера позволит значительно улучшить экологию города.

"К обсуждению вопросов, связанных с функционированием и тестированием АС НИЦ АГАТ, привлекаются представители бизнес сообщества, осуществляющие деятельность по перевозке грузов. Поступившие комментарии и пожелания грузоперевозчиков будут учтены департаментом транспорта при планировании деятельности", — сказали агентству в департаменте.

В частности, принципы функционирования АС НИЦ АГАТ обсуждены с "Ассоциацией АКОРТ", "Вимм-Билль-Данн", Coca-Cola и другими крупными участниками рынка, отметили в департаменте. В ведомстве указали, что по результатам поступивших комментариев в настоящее время ведется дополнительная проработка системы, в частности, вопрос об упрощении процедуры для изменения в реестре ранее согласованного маршрута движения, а также методов мониторинга соблюдения маршрута.