Роспотребнадзор проверит сообщения о "пластиковом" рисе в магазинах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит предприятия торговли в регионах, откуда поступали сообщения о продаже риса, якобы сделанного из пластика, сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети.

"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции", — говорится в сообщении.

Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности риса, обращаться в территориальные управления для принятия мер. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.