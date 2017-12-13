"Пять дней ада": воспоминания переживших нападение на Буденновск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Уже более 22 лет прошло с тех пор, как Буденновск Ставропольского края на пять дней превратился в ад для мирного населения — на город напали боевики во главе с Шамилем Басаевым. Это был первый крупный теракт в постсоветской России.

Северо-Кавказский окружной военный суд в среду огласит приговор двум предполагаемым членам банды Басаева, обвиняемым в захвате заложников в Буденновске.

Четырнадцатого июня 1995 года не менее 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, атаковали организации и граждан Буденновска. В заложниках оказались около 1,6 тысячи мирных жителей, были убиты 129 человек, пострадали 317.

Жители Буденновска рассказали корреспонденту РИА Новости, как город пережил дни нападения и как велись переговоры с Басаевым.

Город в огне

Александр Коробейников в то время работал заместителем главы администрации Ставропольского края, и в последующем именно он был уполномочен вести переговоры с Басаевым. В тот день, 14 июня 1995 года, ему поступила информация о нападении на Буденновск.

"Мы стали проверять, а телефон ни один у них не отвечал. Не работала и правительственная связь", — вспоминает он. Потом на узел связи все же удалось дозвониться. Трубку взяла девушка, которая забыла вещи в аппаратной и вернулась за ними из убежища. "Она подняла трубку и кричит мне: "Город горит, на нас напали, нас убивают, спасите!" — рассказывает Коробейников.

После этого он вместе с начальником ставропольской полиции и другими силовиками вылетел в Буденновск. Приземлившись на окраине, они увидели, что город действительно горел, все было в дыму. Ближе к центру на улицах стали попадаться тела расстрелянных. "Вид был страшный. И нам было страшно", — делится он.

В местной милиции, которая первой подверглась атаке, было почти два десятка убитых. На тот момент у силовиков еще не было разрешения на ношение автоматического оружия, они были в лучшем случае вооружены пистолетами, поэтому оборонялись, как могли. Дальше террористы захватили еще несколько зданий, а потом была больница…

Сбежать нельзя остаться

Всех заложников, которых удалось захватить боевикам, они согнали в Буденновскую центральную районную больницу. "Вначале стали появляться раненые, а потом огромное количество людей в сопровождении вооруженных мужчин. Тогда мы поняли, что нас захватили", — рассказывает с тяжелым вздохом Петр Костюченко, который тогда работал замглавного врача больницы по лечебной части.

Подвалы в здании и кислородная станция поблизости были заминированы. В такой обстановке врачи, не теряя самообладания, продолжали работать: оперировать, перевязывать, лечить. "Нам не запрещали, а раненых и больных было много… Там еще друг Басаева ранен был, они требовали его немедленно оперировать. Коллеги и его оперировали", — вспоминает он.

В перерывах между работой Костюченко приходилось решать и другие, не менее важные вопросы. Ему, например, было поручено организовать доставку пищи в больницу и следить за пополнением запасов крови. "Мне не раз пришлось выходить из больницы… Сбежать было нельзя. Как бросить друзей, коллег и просто людей? Не понятно, как Басаев бы отреагировал, если б я не вернулся", — поясняет он.

Тем временем боевики выдвинули требование прекратить военные действия в Чечне и вывести войска, иначе они грозились уничтожить всех заложников. С Басаевым начались переговоры.

Мы падали по одному

Помимо колоссального напряжения во время переговоров, российской стороне приходилось успокаивать горожан, которые пытались разобраться с мирными чеченцами и хотели устроить ополченческий штурм больницы.

"Думаю, отчасти это был план боевиков — спровоцировать столкновение на национальной почве. Слава богу, удержали", — поделился Коробейников. На третий день, несмотря на противоположные мнения в штабе, силовики решили штурмовать больницу.

"В пять утра нас разбудила канонада взрывов, и вооруженные бандиты сказали: "Поздравляем вас с днем медицинского работника". Мы поняли, что начался штурм больницы", — вспоминает Людмила Чабанова, работавшая в то время врачом-педиатром.

Работников больницы вывели в коридор и поставили к окнам в качестве "живого щита". "Потом мы просто падали по одному раненые. У нас были касательные ранения, осколочные. Меня ранило в брюшную полость, это был осколок", — тихо говорит она.

За ранением последовала тяжелая операция. На следующий день Чабанову вынесли из больницы и доставили в поликлинику. Спустя годы рана зажила, но душевная травма осталась. "Мы до сих пор вздрагиваем от хлопков. Я перестала смотреть фильмы, где есть хоть какая-то стрельба и кровопролитие… Мы до сих пор ходим и оборачиваемся", — сказала она.

Аллах рассудил

Все закончилось 19 июня, когда после завершения переговоров Басаев с другими террористами под прикрытием около 120 заложников вернулся в Чечню. Остальные были освобождены. "Басаев считал, что в какой-то степени достиг цели — убил такое количество людей, рассказал об этом на весь мир", — говорит Коробейников.

Спустя несколько лет он встретил Басаева на инаугурации Аслана Масхадова в Чечне. "Он был удивлен, увидев меня. Сказал: "Ты живой? Думал, тебя убили уже". А я говорю: "Аллах над нами, он сам рассудит, кому вперед". Позже ему ногу снарядом оторвало, а потом сами знаете (Басаев был убит в ходе спецоперации в 2005 году — ред.)", — рассказывает Коробейников. Многих других террористов постигла подобная участь.

Сегодня люди, которые пережили те дни в Буденновске, говорят о том, как важно в дальнейшем выстраивать межнациональные отношения, создавать "духовные скрепы", чтобы будущим поколениям никогда не пришлось пережить такое, ведь "время лечит, но не совсем".