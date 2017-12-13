Ученый ЮУрГУ разработал электродвигатель для аэрокосмической техники

Коллектив учёных и инженеров Политехнического института Южно-Уральского государственного университета, в рамках Проекта 5-100 разработал высокоиспользованные бесколлекторные электродвигатели для аэрокосмической техники.

Принцип действия такого двигателя следующий: на вращающейся части двигателя — роторе, располагается система постоянных высокоэффективных магнитов на редкоземельных элементах, а на статоре располагается система токопроводящих катушек. При переключении тока в этих катушках магниты начинают догонять бегущее поле и увлекать за собой ротор.

"Все дроны и квадрокоптеры, электровертолеты сейчас имеют в качестве основного привода движения подобные электродвигатели. Встает вопрос об увеличении мощности таких машин, внедрении их в пилотируемую авиацию. Особенность нашего двигателя в том, что он имеет мощность 3 киловатта и массу активной системы порядка 750 граммов. Эти показатели весьма высоки и сопоставимы с характеристиками продукции зарубежных производителей", — рассказывает доцент кафедры "Летательные аппараты" Аэрокосмического факультета, заместитель директора Политехнического Института ЮУрГУ по научной работе Виктор Фёдоров.

Таких результатов удалось добиться за счет применения уплотнённой компоновки двигателя, обеспеченной использованием технологии 3D-печати для создания электрических обмоток из лёгкого сплава с токопроводом переменного сечения. Технические решения, использованные в конструкции двигателя, в настоящее время патентуются.

Одно из преимуществ электродвигателя — надежность. При сравнении количества деталей, входящих в двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель такой же мощности, можно заметить, что у последнего только две детали — ротор и статор. У поршневого двигателя же на порядок больше подвижных деталей. При использовании электродвигателей в сочетании с высокоэффективными источниками электрической энергии, электротяга начинает опережать по своим характеристикам другие двигатели, в первую очередь, именно по надежности.

Кроме того, использование электродвигателей более экологично. Разработка ученых ЮУрГУ выполнена группой в составе доцента кафедры "Летательные аппараты" Аэрокосмического факультета Андрея Согрина, научного сотрудника Управления научной и инновационной деятельности Павла Лыкова и инженера кафедры "Мехатроника" Виталия Варкентина под руководством доцента кафедры "Летательные аппараты" Аэрокосмического факультета, заместителя директора Политехнического Института по научной работе Виктора Фёдорова.

На правах рекламы