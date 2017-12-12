Стали известны итоги Всероссийского правового диктанта

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) 12 декабря — в День Конституции РФ — на пресс-конференции подвела итоги Всероссийского правового диктанта. Так, выяснилось, что россияне неплохо разбираются в юридических вопросах. По данным АЮР, лучше всего граждане осведомлены в области конституционного и семейного права, а больше всего пробелов — в знании гражданского права. Также выяснилось, что мужчины и женщины, участвовавшие в диктанте, разбираются в праве примерно на одинаковом уровне, при этом женщины чуть больше "подкованы" в трудовом и семейном праве.
У россиян неплохо с юридической грамотностью
Председатель правления АЮР Владимир Груздев на конференции, посвященной итогам Всероссийского правового диктанта, отметил в целом "неплохой" уровень юридических знаний участников диктанта. Результаты диктанта показали, что общий уровень юридической грамотности россиян выше среднего: доля правильных ответов по всем категориям составляет 75%. Лучше всего граждане разбираются в вопросах конституционного и семейного права, а больше всего пробелов у них в знании гражданского права. По словам Груздева, для улучшения ситуации, в частности, будет запущен мониторинг качества юридического образования на базе Московской государственной юридической академии имени Кутафина.
Россияне лучше всего знают, что такое прогул
Как следует из материалов АЮР, россияне из всех вопросов права лучше всего знают, что такое прогул. Вопрос "Что понимается под прогулом?" был в списке вопросов в диктанте под номером 17. Правильным ответом является следующее положение: "Под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня (смены), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)". "Наибольшее количество правильных ответов было дано на вопрос номер 17. На него смогли ответить 49 тысяч 271 человек или 96% участников диктанта", — говорится в материалах АЮР.
Член президиума Ассоциации юристов России и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров на пресс-конференции по итогам диктанта, в свою очередь, сообщил, что россиянам в сфере гражданского права труднее всего дался ответ на вопрос, может ли банк в одностороннем порядке поднять процентную ставку по потребительскому кредиту. "То, что касается банковского кредита: "Может ли банк в одностороннем порядке увеличить процентную ставку?" — казалось бы, элементарный вопрос. Многие на нем споткнулись, большая часть отвечающих. И получается, что банк так вправе сделать, если это прописано в договоре. На основании Гражданского кодекса это сделать невозможно", — сказал Назаров. По данным АЮР, на этот вопрос смогли правильно ответить 25 тысяч 164 человека, что составило 53% от общего числа участников диктанта.
В целом, по словам Назарова, труднее всего участникам диктанта дались ответы по Гражданскому кодексу по вопросам, которые кажутся "повседневными".
Бизнесменам предложат проверить знания без отрыва от дел
На той же пресс-конференции Назаров рассказал о планах юристов провести следующий Всероссийский правовой диктант также на крупных предприятиях и фирмах, чтобы бизнесмены и сотрудники предприятий могли проверить свои правовые знания, не отрываясь от дела.
По его мнению, таким образом, организаторы создадут бизнесменам оптимальные и комфортные возможности для участия. "А мы получим их понимание, насколько они себя глубоко оценивают в знании права", — заключил Назаров.
Также он сообщил, что в следующий, более "продвинутый" диктант могут войти вопросы по международному праву. По словам еще одного участника пресс-конференции, ректора Московской государственной юридической академии Виктора Блажеева, все блоки вопросов для прошедшего диктанта были "взяты из жизни", и организаторы диктанта исходили из того, что нужно "простому гражданину в повседневной жизни", потому что одной из целей диктанта является повышение правовой грамотности. "А вот продвинутый, профессиональный уровень, который будет в следующем году, он может содержать вопросы международного частного права", — заключил Блажеев.
Флешмоб к 25-летию Конституции России
Владимир Груздев на пресс-конференции по итогам Всероссийского правового диктанта также сообщил, что российские юристы во вторник, 12 декабря, запустили флешмоб в честь 25-летия Конституции РФ, которое будет отмечаться в следующем году.
Он уточнил, что сейчас объявляется запуск этого флешмоба, в ближайшее время подарочный экземпляр Конституции РФ будет изготовлен и "совершит путешествие" по всем субъектам РФ.
Во вторник в России отмечается День Конституции. Она была принята 12 декабря 1993 года.