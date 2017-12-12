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Общество

Стали известны итоги Всероссийского правового диктанта

18:2512.12.2017
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© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. Архивное фотоМужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) 12 декабря — в День Конституции РФ — на пресс-конференции подвела итоги Всероссийского правового диктанта. Так, выяснилось, что россияне неплохо разбираются в юридических вопросах. По данным АЮР, лучше всего граждане осведомлены в области конституционного и семейного права, а больше всего пробелов — в знании гражданского права. Также выяснилось, что мужчины и женщины, участвовавшие в диктанте, разбираются в праве примерно на одинаковом уровне, при этом женщины чуть больше "подкованы" в трудовом и семейном праве.

Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский правовой диктант состоялся 9 декабря единовременно в 85 субъектах РФ, в нем приняли участие свыше 54 тысяч человек. Было организовано 560 площадок: вузы, региональные отделения АЮР и площадки партнеров. Диктант включал в себя 30 вопросов из разных областей права, включая конституционное, семейное, трудовое, уголовное, гражданское, на которые нужно было ответить за 60 минут. Участие в диктанте могли принять все желающие, кому уже исполнилось 14 лет. По материалам АЮР, лучше всего во всех видах права разбирается возрастная группа старше 59 лет.

У россиян неплохо с юридической грамотностью

Председатель правления АЮР Владимир Груздев на конференции, посвященной итогам Всероссийского правового диктанта, отметил в целом "неплохой" уровень юридических знаний участников диктанта. Результаты диктанта показали, что общий уровень юридической грамотности россиян выше среднего: доля правильных ответов по всем категориям составляет 75%. Лучше всего граждане разбираются в вопросах конституционного и семейного права, а больше всего пробелов у них в знании гражданского права. По словам Груздева, для улучшения ситуации, в частности, будет запущен мониторинг качества юридического образования на базе Московской государственной юридической академии имени Кутафина.

Конституция России. Архив
© РИА Новости / Павел Лисицын
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День Конституции в России
По итогам диктанта выяснилось, что российские мужчины и женщины разбираются в правовых вопросах почти на одинаковом уровне, при этом женщины немного лучше ориентируются в трудовом и семейном праве. По данным АЮР, на вопросы по семейному праву дали правильные ответы 78% женщин и 75% мужчин. В вопросах по трудовому праву это соотношение было следующим: правильные ответы дали 76% женщин и 73% мужчины. В целом же лучше всего во всех видах права разбирается возрастная группа старше 59 лет.

Россияне лучше всего знают, что такое прогул 

Как следует из материалов АЮР, россияне из всех вопросов права лучше всего знают, что такое прогул. Вопрос "Что понимается под прогулом?" был в списке вопросов в диктанте под номером 17. Правильным ответом является следующее положение: "Под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня (смены), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)". "Наибольшее количество правильных ответов было дано на вопрос номер 17. На него смогли ответить 49 тысяч 271 человек или 96% участников диктанта", — говорится в материалах АЮР.

Конституция Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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При этом большинство россиян не знают, какие документы могут потребовать при приеме на работу. Этот вопрос в диктанте шел под номером 16. Работодатель может потребовать от гражданина предъявить паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку (кроме случаев заключения договоров впервые или на условиях совместительства), справку о наличии (отсутствии) судимости. "Наиболее сложным для опрошенных оказался вопрос номер 16. На него смогли правильно ответить 18 тысяч 754 человека или 36% участников диктанта", — сообщает АЮР.

Член президиума Ассоциации юристов России и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров на пресс-конференции по итогам диктанта, в свою очередь, сообщил, что россиянам в сфере гражданского права труднее всего дался ответ на вопрос, может ли банк в одностороннем порядке поднять процентную ставку по потребительскому кредиту. "То, что касается банковского кредита: "Может ли банк в одностороннем порядке увеличить процентную ставку?" — казалось бы, элементарный вопрос. Многие на нем споткнулись, большая часть отвечающих. И получается, что банк так вправе сделать, если это прописано в договоре. На основании Гражданского кодекса это сделать невозможно", — сказал Назаров. По данным АЮР, на этот вопрос смогли правильно ответить 25 тысяч 164 человека, что составило 53% от общего числа участников диктанта.

В целом, по словам Назарова, труднее всего участникам диктанта дались ответы по Гражданскому кодексу по вопросам, которые кажутся "повседневными".

Бизнесменам предложат проверить знания без отрыва от дел

На той же пресс-конференции Назаров рассказал о планах юристов провести следующий Всероссийский правовой диктант также на крупных предприятиях и фирмах, чтобы бизнесмены и сотрудники предприятий могли проверить свои правовые знания, не отрываясь от дела.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, такое предложение, в частности, направлено на привлечение большего количества бизнесменов для прохождения диктанта. Он отметил, что подавляющее число его участников из почти 55 тысяч человек составили студенты, учащиеся, работники здравоохранения, преподаватели и в меньшей степени предприниматели и люди рабочих профессий. Как отметил Назаров, бизнесмены составили около 1-2% от общего количества участников, в связи с чем "предстоит очень серьезно работать над тем, чтобы увеличить вовлеченность бизнесменов в оценку своих правовых знаний". "На будущее для этого мы будем предлагать проведение (диктанта) на базе не только вузов и специализированных таких помещений. Будем предлагать проведение правового диктанта прямо на крупных предприятиях, чтобы люди могли, не уходя от своих станков, швейных машинок или от своего бизнеса, ответить на эти вопросы", — сказал Назаров.

По его мнению, таким образом, организаторы создадут бизнесменам оптимальные и комфортные возможности для участия. "А мы получим их понимание, насколько они себя глубоко оценивают в знании права", — заключил Назаров.

Также он сообщил, что в следующий, более "продвинутый" диктант могут войти вопросы по международному праву. По словам еще одного участника пресс-конференции, ректора Московской государственной юридической академии Виктора Блажеева, все блоки вопросов для прошедшего диктанта были "взяты из жизни", и организаторы диктанта исходили из того, что нужно "простому гражданину в повседневной жизни", потому что одной из целей диктанта является повышение правовой грамотности. "А вот продвинутый, профессиональный уровень, который будет в следующем году, он может содержать вопросы международного частного права", — заключил Блажеев.

Флешмоб к 25-летию Конституции России 

Владимир Груздев на пресс-конференции по итогам Всероссийского правового диктанта также сообщил, что российские юристы во вторник, 12 декабря, запустили флешмоб в честь 25-летия Конституции РФ, которое будет отмечаться в следующем году.

Мужчина с Конституцией РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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"В следующем году исполняется 25 лет нашей Конституции. Наше молодежное отделение Ассоциации юристов России предложило провести такой флешмоб: мы подготовим специальный подарочный экземпляр нашей Конституции, чтобы все наши региональные отделения, а также руководители субъектов могли написать свои добрые слова и пожелания в адрес юбилея 25 лет", — сказал Груздев.

Он уточнил, что сейчас объявляется запуск этого флешмоба, в ближайшее время подарочный экземпляр Конституции РФ будет изготовлен и "совершит путешествие" по всем субъектам РФ.

Во вторник в России отмечается День Конституции. Она была принята 12 декабря 1993 года.

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