На крышах подмосковных мусоросжигательных заводов появятся зоны отдыха

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Компания АГК-1 планирует создать развлекательные пространства и зоны отдыха на крышах четырех мусоросжигательных заводов в Московской области, заявил журналистам гендиректор компании Игорь Тимофеев в рамках форума "Экотех-2017".

"В западных странах есть такая хорошая традиция — на самом заводе делать какие-нибудь развлечения. Например, в Стокгольме на крыше завода сделан горнолыжный спуск…. Эта идея нас не оставляет, и какую-нибудь "примочку" мы сделаем. Сад сакуры или аллею отдыха со скамейками", — сказал Тимофеев.

Он отметил, что компания готова принимать идеи от общественности. Кроме того, жители могут повлиять и на архитектурное решение мусоросжигательных заводов. "Мы готовы принимать подобные интересные идеи, более того, мы можем даже принять идеи о том, как каждый завод будет называться", — сказал Тимофеев, добавив, что дизайн заводов будет выдержан в едином стиле, однако планируется добавить изюминку.

Ожидается, что АГК-1, являющаяся "дочкой" "РТ-Инвест", подконтрольной госкорпорации "Ростех", построит четыре альтернативные тепловые электростанции — "Солнечногорск", "Воскресенск", "Наро-Фоминск" и "Ногинск" по 70 МВт. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года. Все они расположены в Подмосковье и будут использовать японские технологии. Проектирование первого, в Воскресенском районе, уже завершено.

"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.