На крышах подмосковных мусоросжигательных заводов появятся зоны отдыха

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Компания АГК-1 планирует создать развлекательные пространства и зоны отдыха на крышах четырех мусоросжигательных заводов в Московской области, заявил журналистам гендиректор компании Игорь Тимофеев в рамках форума "Экотех-2017".
Он отметил, что компания готова принимать идеи от общественности. Кроме того, жители могут повлиять и на архитектурное решение мусоросжигательных заводов. "Мы готовы принимать подобные интересные идеи, более того, мы можем даже принять идеи о том, как каждый завод будет называться", — сказал Тимофеев, добавив, что дизайн заводов будет выдержан в едином стиле, однако планируется добавить изюминку.
"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.