Минздрав: число мобильных врачебных бригад увеличилось в несколько раз

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Количество мобильных врачебных бригад в РФ увеличилось в несколько раз благодаря программе развития здравоохранения до 2020 года, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ во вторник.

"На базе майских указов мы сделали государственную программу развития здравоохранения до 2020 года, и первый предмет этой программы — это, конечно, развитие первичной медико-санитарной помощи… В несколько раз выросло количество мобильных врачебных бригад", — сообщила Яковлева.

Она отметила, что в некоторых регионах с труднопроходимыми дорогами, например на Дальнем Востоке и в Магадане, диспансерным оборудованием оснащают КАМАЗы. Замминистра также добавила, что 34 региона, получившие субсидии на санитарную авиацию, уже демонстрируют снижение смертности.