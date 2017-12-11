Эксперты рассказали о росте трат россиян на подарки к Новому году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Среднестатистический россиянин в этом году потратит на новогодние подарки 17,6 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в прошлом, говорится в исследовании аудиторской компании Deloitte, которая ежегодного исследует потребительские расходы в период рождественских и новогодних праздников.

Россия участвует в исследовании уже более десяти лет.

"Новогодний бюджет среднестатистического россиянина составит 17,6 тысячи рублей, что на 4% выше прошлогоднего показателя, (в 2016 году — 17 тысяч рублей), главная причина повышения покупательной способности — рост доходов, в Европе данный показатель в два раза ниже", — говорится в исследовании.

В этом году, как и в прошлом, деньги лидируют в качестве наиболее желанного подарка, среди мужчин — 65%, среди женщин — 73%. На втором месте у мужчин планшеты и компьютеры, их хотят 42%, а у женщин — путешествия — 53%. Однако традиционно россияне получат в подарок шоколад — 45% и косметику — 42%.

В то же время, книги поднялись на пять позиций в списке предпочтительных подарков у мужчин. Также в качестве желаемого подарка для женщин набирают популярность косметические процедуры, которые прибавили две позиции в рейтинге этого года. Вероятно, женщины стали приобретать больше косметических и косметологических услуг, которые не могли позволить себе ранее.

Россияне намного чаще — в 18% случаев, чем европейцы, которые делают это в 12%, просят своих родственников и друзей подарить уже выбранные ими подарки. Кроме того, в 2017 году все больше потребителей в России планируют совершить покупки во время "черной пятницы": 53% наших сограждан (в 2016 году — 46%) воспользуются по меньшей мере некоторыми предложениями в рамках предновогодних распродаж.

В этом году россияне планируют совершить 33% праздничных покупок до 15 декабря (год назад — 28%), а в последнюю неделю года будет куплено 26% подарков (год назад — 28%).