Эксперты рассказали о росте трат россиян на подарки к Новому году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Среднестатистический россиянин в этом году потратит на новогодние подарки 17,6 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в прошлом, говорится в исследовании аудиторской компании Deloitte, которая ежегодного исследует потребительские расходы в период рождественских и новогодних праздников.
Россия участвует в исследовании уже более десяти лет.
"Новогодний бюджет среднестатистического россиянина составит 17,6 тысячи рублей, что на 4% выше прошлогоднего показателя, (в 2016 году — 17 тысяч рублей), главная причина повышения покупательной способности — рост доходов, в Европе данный показатель в два раза ниже", — говорится в исследовании.
В этом году, как и в прошлом, деньги лидируют в качестве наиболее желанного подарка, среди мужчин — 65%, среди женщин — 73%. На втором месте у мужчин планшеты и компьютеры, их хотят 42%, а у женщин — путешествия — 53%. Однако традиционно россияне получат в подарок шоколад — 45% и косметику — 42%.
В то же время, книги поднялись на пять позиций в списке предпочтительных подарков у мужчин. Также в качестве желаемого подарка для женщин набирают популярность косметические процедуры, которые прибавили две позиции в рейтинге этого года. Вероятно, женщины стали приобретать больше косметических и косметологических услуг, которые не могли позволить себе ранее.
В этом году россияне планируют совершить 33% праздничных покупок до 15 декабря (год назад — 28%), а в последнюю неделю года будет куплено 26% подарков (год назад — 28%).