В Москве торжественно открыли мемориальную доску Солженицыну

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся российскому писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну, которая теперь располагается на доме, где он жил, состоялась в Москве в понедельник.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько, советник президента по культуре Владимир Толстой, руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

"Я благодарна всем, кто сегодня стоит под дождем, кто стоит за спиной — это настоящие большие друзья, которые много делают и, надеюсь, будут делать в будущем году для того, чтобы не просто сохранить память Александра Исаевича, но чтобы сохранилось то, во что он верил, чтобы мы вместе строили ту Россию, о которой он мечтал. В этой квартире родились трое наших сыновей, здесь были и радостные, и печальные события. Здесь в течение следующего года — будет, надеюсь, вовремя, к декабрю, — откроется мемориальная квартира Солженицына", — сказала на торжественной церемонии вдова писателя Наталья Солженицына, которая является президентом Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

Сто лет со дня рождения выдающегося русского писателя Александра Солженицына, автора таких произведений, как "Архипелаг ГУЛАГ", "Один день Ивана Денисовича" и многих других, исполняется в 2018 году. Более 80 мероприятий, направленных на изучение и популяризацию его творчества, состоятся в России и за ее пределами.

Открытие мемориальной доски на Тверской улице стало одним из них. Именно в этом доме располагается квартира, где жил Солженицын. Автором памятника выступил народный художник России Андрей Ковальчук.