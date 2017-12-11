Госдума может принять закон о повышении МРОТ на этой неделе

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума может быть принят Госдумой на этой неделе, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Есть все основания, чтобы в третьем чтении рассмотреть (законопроект) уже в пятницу. Но это решение комитета. В любом случае завтра мы будем предлагать рассмотреть его в среду во втором чтении первым законопроектом среди законопроектов второго чтения", — сказал Исаев журналистам.

Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.