Госдума может принять закон о повышении МРОТ на этой неделе

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума может быть принят Госдумой на этой неделе, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.