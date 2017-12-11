Управляющие организации обяжут следить за газовым оборудованием в квартирах

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин в понедельник внесёт в Госдуму законопроект, предлагающий включить техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в требования договора управления, заключаемого с управляющей организацией.

Он пояснил, что согласно Жилищному кодексу, управляющие организации должны следить за соблюдением надежности и безопасности многоквартирного дома, "однако, обязанность по заключению договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования лежит на самих собственниках".

"К сожалению, некоторые граждане пренебрегают безопасностью, чем подвергают риску всех соседей. Кроме того, не всегда договоры на техобслуживание газа в быту заключаются с добросовестными организациями. Чтобы минимизировать опасность возникновения угрозы взрыва газа внутри жилых помещений, законопроектом предлагается включить техобслуживание в требования договора управления, заключаемого с управляющей организацией", — заявил Сидякин РИА Новости.

Автор уточняет, что сейчас управляющие компании обязаны следить только за внутридомовым газовым оборудованием, однако система газопотребления многоквартирного дома неделима, поэтому логично, чтобы заключался единый договор на техническое обслуживание.

"Это позволит более эффективно соблюсти требования законодательства о техническом регулировании к надежности и безопасности. За каждым домом будет закреплена только одна газовая организация, которая будет отвечать за безопасность газа в быту. А управляющая компания будет обязана следить за тем, как выполняется договор техобслуживания", — заключил депутат.