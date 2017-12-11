Топилин объяснил, как будут поддерживать семьи при рождении близнецов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин разъяснил, как будут применяться новые меры поддержки семьи в случае рождения близнецов.

"По двойне и по тройне: как я понимаю, дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй. Если мы с вами рассматриваем, что это двойня, то первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй — на второго из разных источников. То, что касается тройни… у нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов", — отметил министр на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Топилин отметил, что новые меры поддержки предполагают выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума, установленного регионом, семьям с низкими доходами. Средства для выплаты пособия на первого ребенка поступят в виде субвенции из федерального бюджета, на второго — из материнского капитала.

Он добавил, что будут предусмотрена возможность подачи документов на получение пособия через МФЦ.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.