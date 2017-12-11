Путин призвал воспитывать детей на основе идеалов добра и справедливости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XII форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ и подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения на основе высоких идеалов добра и справедливости.

Путин отметил символичность проведения форума в Москве в год председательства России в СНГ, назвал главной темой нынешней встречи роль гуманитарного сотрудничества в укреплении института семьи.

"Именно в семейном кругу создаётся атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются его ценностные ориентиры. Важно воспитывать подрастающее поколение на основе высоких идеалов добра и справедливости, в уважении к общим страницам истории и её героям. Такой подход будет способствовать сбережению дружеских, добрососедских отношений между нашими странами и народами на многие годы вперёд", — говорится в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что участники форума предметно обсудят эти и другие вопросы, предложат инициативы, которые будут содействовать дальнейшей активизации интеграционных процессов на пространстве СНГ.