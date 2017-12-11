Правозащитница Алексеева передаст государственную премию на нужды МХГ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева благодарна за присуждение ей государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, все средства от награды она передаст на нужды своей организации.

Президент России Владимир Путин наградил Алексееву госпремией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года, соответствующий указ был опубликован на сайте официальной правовой информации.

"Я благодарна, что первую премию дают мне, по-видимому, как старейшей правозащитнице, которая с самого зарождения правозащитного движения в нашей стране участвует активно. Выбрали меня, я благодарна. Отдам премию своей группе, как и все свои премии, так как меня награждают не как бабушку Люду, а как председателя знаменитой Московской Хельсинкской группы", — сказала она РИА Новости.

Алексеева добавила, что сама бы присудила премию правозащитнице Светлане Ганнушкиной. "У нас много достойных лауреатов, я хотела, чтоб была награждена Светлана Алексеевна Ганнушкина, которая много лет борется за права мигрантов", — отметила глава МХГ.

Людмила Михайловна Алексеева (в девичестве Славинская) родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. В 1960-е годы квартира Алексеевой стала местом встреч московской интеллигенции и диссидентов, хранения и размножения самиздата, интервью западным корреспондентам. В апреле 1968 года Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы. Причиной стало ее участие в правозащитных выступлениях против процессов 1966-1968 годов над писателями Андреем Синявским, Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым. В 1976 году она стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы.

В 2002 году Алексеева была включена в состав Комиссии по правам человека при президенте РФ (сейчас — Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека). Автор более 100 работ по вопросам прав человека.